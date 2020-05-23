Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T05:20
https://ria.ru/20200523/1571872020.html
СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570618273_0:0:3047:1714_1036x0_80_0_0_123bcdc0a9e98b9e371439166c27d11a.jpg
РИА Новости

СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля

05:20 23.05.2020
155
© REUTERS / John SibleyПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / John Sibley
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сократить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре британской сети 5G до нуля к 2023 году, сообщает газета Telegraph.
По данным издания, Джонсон уже поручил чиновникам разработать соответствующий план.
Власти Британии в конце января разрешили допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме, технологии китайской компании не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью. В частности, устройства китайской компании не будут использоваться на ядерных объектах и военных базах Великобритании.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
С мая 2019 года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих устройств.
Логотип компании Huawei
20 мая, 15:43
США призвали союзников не использовать технику Huawei для дипканалов
260114
Обсудить 1
Борис ДжонсонHuawei TechnologiesВеликобританияКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
Заседание Совета безопасности ООН
Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
Медсестра в Тульской областной больнице
Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
Засохшая трава на пастбище
Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
Певец Сергей Лазарев
"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США над акваторией Балтийского моря
В НАТО назвали условие для возвращения США в Договор по открытому небу
Зузана Чапутова
Эксперт рассказал, как президент Словакии ввела моду на ношение масок
Земля с борта Международной космической станции
"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Нью-Йорке разрешили собираться в группы до десяти человек
05:57В Южной Корее за сутки выявили 23 случая COVID-19
05:52В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
05:49В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Лента новостейМолния