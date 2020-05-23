СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля

Власти Британии в конце января разрешили допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме, технологии китайской компании не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью. В частности, устройства китайской компании не будут использоваться на ядерных объектах и военных базах Великобритании.

С мая 2019 года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих устройств.