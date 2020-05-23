СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сократить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре британской сети 5G до нуля к 2023 году, сообщает газета Telegraph.
По данным издания, Джонсон уже поручил чиновникам разработать соответствующий план.
Власти Британии в конце января разрешили допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме, технологии китайской компании не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью. В частности, устройства китайской компании не будут использоваться на ядерных объектах и военных базах Великобритании.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
С мая 2019 года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих устройств.