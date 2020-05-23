Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19

"Безусловно, есть риск определенной дискриминации при приеме на работу в зависимости от результата теста на антитела. Но, учитывая масштаб глобальной трагедии, мне кажется, что привлечь к ответственности работодателей за это будет сложно, поскольку компании могут всегда сказать, что они это делают во имя общественного блага – ради здоровья большинства, и это объективно так", — сказала Рябоконь.

"Второй момент – а где гарантия, что тесты не были фальсифицированы, что сертификаты аутентичные? Для начала, мне кажется, было бы правильно выработать какой-то стандартный документ с регистрационным номером или кодом, которые можно было бы проверить. Где гарантия, что тесты, взятые в одной стране, будут такими же четкими, как тесты, взятые в другой стране? То есть проверка наличия теста – будь то при приеме на работу, при поступлении в университет или при пересечении границ – вещь, может быть, и правильная, но как это контролировать, регулировать? Как будет осуществляться оперативный обмен этой информацией между государствами?" — указала Рябоконь.