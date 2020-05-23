Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Мария Табак. Массовое тестирование людей на антитела к COVID-19, запущенное уже во многих странах мира, в том числе в России, может привести к дискриминации людей, пока не переболевших COVID-19, а также к ряду других проблем, заявила в интервью РИА Новости управляющий партнер английской консалтинговой компании Elgin FO limited Светлана Рябоконь.
По мнению юриста, вероятность того, что люди, уже переболевшие COVID-19, будут иметь преимущество в самых разных обстоятельствах, достаточно велика.
"Безусловно, есть риск определенной дискриминации при приеме на работу в зависимости от результата теста на антитела. Но, учитывая масштаб глобальной трагедии, мне кажется, что привлечь к ответственности работодателей за это будет сложно, поскольку компании могут всегда сказать, что они это делают во имя общественного блага – ради здоровья большинства, и это объективно так", — сказала Рябоконь.
Но одной дискриминацией проблема не ограничивается. Во-первых, отмечает юрист, не всем существующим тестам можно доверять, в разных странах используются разные тесты, а проследить, по всем ли правилам тест брался, практически невозможно.
"Второй момент – а где гарантия, что тесты не были фальсифицированы, что сертификаты аутентичные? Для начала, мне кажется, было бы правильно выработать какой-то стандартный документ с регистрационным номером или кодом, которые можно было бы проверить. Где гарантия, что тесты, взятые в одной стране, будут такими же четкими, как тесты, взятые в другой стране? То есть проверка наличия теста – будь то при приеме на работу, при поступлении в университет или при пересечении границ – вещь, может быть, и правильная, но как это контролировать, регулировать? Как будет осуществляться оперативный обмен этой информацией между государствами?" — указала Рябоконь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано порядка пяти миллион случаев заболевания, умерли более 300 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.