Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T05:31
https://ria.ru/20200523/1571871706.html
Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19

04:38 23.05.2020 (обновлено: 05:31 23.05.2020)
540
© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Мария Табак. Массовое тестирование людей на антитела к COVID-19, запущенное уже во многих странах мира, в том числе в России, может привести к дискриминации людей, пока не переболевших COVID-19, а также к ряду других проблем, заявила в интервью РИА Новости управляющий партнер английской консалтинговой компании Elgin FO limited Светлана Рябоконь.
По мнению юриста, вероятность того, что люди, уже переболевшие COVID-19, будут иметь преимущество в самых разных обстоятельствах, достаточно велика.

"Безусловно, есть риск определенной дискриминации при приеме на работу в зависимости от результата теста на антитела. Но, учитывая масштаб глобальной трагедии, мне кажется, что привлечь к ответственности работодателей за это будет сложно, поскольку компании могут всегда сказать, что они это делают во имя общественного блага – ради здоровья большинства, и это объективно так", — сказала Рябоконь.

Но одной дискриминацией проблема не ограничивается. Во-первых, отмечает юрист, не всем существующим тестам можно доверять, в разных странах используются разные тесты, а проследить, по всем ли правилам тест брался, практически невозможно.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
04:35Распространение нового коронавируса
Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
"Второй момент – а где гарантия, что тесты не были фальсифицированы, что сертификаты аутентичные? Для начала, мне кажется, было бы правильно выработать какой-то стандартный документ с регистрационным номером или кодом, которые можно было бы проверить. Где гарантия, что тесты, взятые в одной стране, будут такими же четкими, как тесты, взятые в другой стране? То есть проверка наличия теста – будь то при приеме на работу, при поступлении в университет или при пересечении границ – вещь, может быть, и правильная, но как это контролировать, регулировать? Как будет осуществляться оперативный обмен этой информацией между государствами?" — указала Рябоконь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано порядка пяти миллион случаев заболевания, умерли более 300 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медсестра в прививочном кабинете
Вчера, 04:18Распространение нового коронавируса
Юрист рассказала о правовых проблемах вакцинации от COVID-19
500006
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
Пух на ветке тополя
Супруги из Москвы рассказали, как получили штрафы из-за выхода на балкон
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
В "Ахмате" рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
Балкон
Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон
Медицинские работники
Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от COVID-19
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Певец Сергей Лазарев
"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова
Подозреваемый в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка Денис Воронцов
СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
Сотрудник НИИ в лаборатории
Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Нью-Йорке разрешили собираться в группы до десяти человек
05:57В Южной Корее за сутки выявили 23 случая COVID-19
05:52В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
05:49В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Лента новостейМолния