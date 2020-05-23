Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Топ-менеджмент американской фармкомпании Moderna, объявившей, что она ближе других к открытию вакцины против COVID-19, заработал десятки миллионов долларов на торговле собственными акциями, сообщает Топ-менеджмент американской фармкомпании Moderna, объявившей, что она ближе других к открытию вакцины против COVID-19, заработал десятки миллионов долларов на торговле собственными акциями, сообщает CNN в пятницу.

В минувший понедельник цена акций Moderna взлетела на 30% после того, как биотехнологическая компания объявила о многообещающих скорых результатах своей вакцины против коронавируса, напоминает телеканал. По его данным, больше всех заработал на торговле акциями компании ее финансовый директор, который получил прибыль в 16,8 миллиона долларов.

Эксперты телеканала считают, что топ-менеджмент фармкомпании не делал ничего противозаконного, так как торговал своими акциями и не пользовался инсайдерской информацией, но выглядят такие заработки не очень достойно.

Как отмечает CNN со ссылкой на консенсус-прогноз, вероятность, что эта вакцина будет соответствовать ожиданиям, составляет 65%. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, слова которого приводит CNN, заявил, что пока недостаточно данных, чтобы с уверенностью говорить об успехе вакцины.

В понедельник известие об успехах Moderna Inc спровоцировало рост всех ведущих индексов на 2-4%. Это был самый бурный рост за последние полтора месяца. После того как авторитетный профильный медицинский сайт STAT сообщил, что пока недостаточно данных, чтобы делать выводы насчет успешности вакцины, акции Moderna упали на 16%. Американские индексы тоже пережили коррекционный спад.