Малышева назвала людей со "страшными" проблемами при коронавирусе

"Жир в животе поднял все вверх. Вам и так тяжело. А если сюда присоединилась инфекция, то вам невыносимо, потому что жир девать некуда. При лечении пневмоний и респираторного дистресс-синдрома это самое тяжелое течение коронавирусной инфекции", — заявила Малышева.