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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T02:54
https://ria.ru/20200523/1571870904.html
Малышева назвала людей со "страшными" проблемами при коронавирусе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155108/51/1551085100_0:250:2753:1798_1036x0_80_0_0_68527ebae8510606f3965d17581e3872.jpg
РИА Новости

Малышева назвала людей со "страшными" проблемами при коронавирусе

02:54 23.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Люди с ожирением и диабетом входят в группу риска при коронавирусе и имеют "страшные" проблемы. Об этом в эфире шоу "Жить Здорово!" заявила врач и телеведущий Елена Малышева.
Она отметила, что полные люди начинают задыхаться при минимальных физических нагрузках.

"Жир в животе поднял все вверх. Вам и так тяжело. А если сюда присоединилась инфекция, то вам невыносимо, потому что жир девать некуда. При лечении пневмоний и респираторного дистресс-синдрома это самое тяжелое течение коронавирусной инфекции", — заявила Малышева.

Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что при сахарном диабете активность иммунных клеток человека снижается, что объясняет их низкую способность нейтрализовать вирус.

"К сожалению, сахар, который у всех людей с ожирением находится в крови, царапает сосуды и вызывает повсеместное воспаление. Легкие поджаты, в организме идет воспаление, клетки беззубы, а тут тебе коронавирус. У этих людей самая высокая смертность", — отметила телеведущая.

Малышева считает, что страх смерти должен побороть желание людей переедать на самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
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Распространение нового коронавирусаАндрей ПродеусКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕлена МалышеваЗдоровье - ОбществоОбщество
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