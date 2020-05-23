Малышева назвала людей со "страшными" проблемами при коронавирусе

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Люди с ожирением и диабетом входят в группу риска при коронавирусе и имеют "страшные" проблемы. Об этом в эфире шоу "Жить Здорово!" заявила врач и телеведущий Елена Малышева.
Она отметила, что полные люди начинают задыхаться при минимальных физических нагрузках.
"Жир в животе поднял все вверх. Вам и так тяжело. А если сюда присоединилась инфекция, то вам невыносимо, потому что жир девать некуда. При лечении пневмоний и респираторного дистресс-синдрома это самое тяжелое течение коронавирусной инфекции", — заявила Малышева.
Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что при сахарном диабете активность иммунных клеток человека снижается, что объясняет их низкую способность нейтрализовать вирус.
"К сожалению, сахар, который у всех людей с ожирением находится в крови, царапает сосуды и вызывает повсеместное воспаление. Легкие поджаты, в организме идет воспаление, клетки беззубы, а тут тебе коронавирус. У этих людей самая высокая смертность", — отметила телеведущая.
Малышева считает, что страх смерти должен побороть желание людей переедать на самоизоляции.
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