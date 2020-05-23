Посольство России раскритиковало США за попытки найти "внешнего врага"

"Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы – и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину — полностью или частично – за недоработки собственных властей", — говорится в заявлении.