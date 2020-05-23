Посольство России раскритиковало США за попытки найти "внешнего врага"

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Грант госдепа в 250 тысяч долларов на "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения" говорит о том, что США проводят деструктивную работу вместо того, чтобы сплотиться перед лицом общей беды — пандемии COVID-19, говорится в заявлении российского посольства в США.
Госдепартамент США опубликовал информацию о гранте 21 мая. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Россия и Китай якобы распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран альянса и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что США в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес Китая и России.
"Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы – и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину — полностью или частично – за недоработки собственных властей", — говорится в заявлении.
Миссия добавляет, что "влиятельные русофобские силы в Вашингтоне — на Капитолии и в госаппарате — никогда не прекращают деструктивной деятельности, они работают по своей программе, не обращая внимания на сигналы, исходящие от главы собственного государства".
Об объявленном госдепом конкурсе на получение гранта в 250 тыс. долл. за "разоблачение российской дезинформации в сфере...Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США Пятница, 22 мая 2020 г.
Посольство напоминает, что накануне Дня Победы президенты двух стран в телефонном разговоре акцентировали историческую значимость союзнических отношений и подчеркнули, что, "следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая противодействие эпидемиям".
"При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса была дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству", — отмечает миссия.
Однако если "от коронавируса руки отмыть можно, от русофобии – нельзя", подчеркнули дипломаты. Как напомнили в посольстве, американские читатели были дезинформированы, что якобы российские СМИ призывали не мыть руки.
"Хотели бы задать риторический вопрос. Не полезнее было бы направить эти 250 тысяч долларов на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?" — подытожили в диппредставительстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.