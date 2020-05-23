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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T01:55
https://ria.ru/20200523/1571870592.html
СМИ: советник Джонсона с симптомами COVID-19 нарушил самоизоляцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_4792c1c31989bc4ca21df495dd7a208a.jpg
РИА Новости

СМИ: советник Джонсона с симптомами COVID-19 нарушил самоизоляцию

01:55 23.05.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс нарушал режим самоизоляции, несмотря на симптомы новой коронавирусной инфекции, пишет газета Guardian.
В конце марта сообщалось, что на самоизоляции находится ряд сотрудников канцелярии британского премьера Бориса Джонсона, который заразился коронавирусом. Среди них был и советник Каммингс, у которого имелись легкие симптомы заболевания.
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В результате расследования британские газеты Guardian и Mirror выяснили, что во время самоизоляции Каммингс покинул в свой дом в Лондоне и отправился за 400 километров в город Дарем, где проживают его родители. Там его появление не осталось незамеченным, и 31 марта в местное отделение полиции поступила жалоба на возможное нарушение карантина.
Как сообщили в полиции, сотрудники правоохранительных органов связались с проживающими по адресу, указанному в жалобе, им "подтвердили, что лицо, о котором идет речь, находится там и самоизолируется". Офицеры "объяснили семье принципы самоизоляции и повторили соответствующие рекомендации относительно необходимых поездок".
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Guardian также получила информацию, что Каммингс был замечен в Дареме 5 апреля, спустя несколько дней после подачи жалобы.
Глава МВД Великобритании Прити Пател сообщила на брифинге в пятницу, что число жертв коронавируса в стране достигло 36 393, количество выявленных заболевших выросло до 254 195. Правительство Великобритании с 13 мая ослабило ряд ограничительных мер, введенных с 23 марта в связи с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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