СМИ: советник Джонсона с симптомами COVID-19 нарушил самоизоляцию

Как сообщили в полиции, сотрудники правоохранительных органов связались с проживающими по адресу, указанному в жалобе, им "подтвердили, что лицо, о котором идет речь, находится там и самоизолируется". Офицеры "объяснили семье принципы самоизоляции и повторили соответствующие рекомендации относительно необходимых поездок".