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2020-05-23T05:06
https://ria.ru/20200523/1571870514.html
В Петербург прибыл вывозной авиарейс из Дубая
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:332:3050:2048_1036x0_80_0_0_ac561ee16c9bd614add473512886f27f.jpg
РИА Новости

В Петербург прибыл вывозной авиарейс из Дубая

01:51 23.05.2020 (обновлено: 05:06 23.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Вывозной авиарейс из Дубая с россиянами на борту прибыл в Петербург, после чего самолет отправится в Москву, следует из данных онлайн-табло Пулково.
Генеральное консульство России в Дубае сообщило в соцсети Facebook, что этим рейсом из эмирата вылетели 280 человек.

‼️ПОЛЕТЕЛИ🛫✈️ ‼️ 22 мая с.г. вылетел рейс авиакомпании Аэрофлот по маршруту Дубай-СПб-Москва с 280 пассажирами на...

Опубликовано Consulate General of Russia in Dubai Пятница, 22 мая 2020 г.
По данным Минкомсвязи, в пятницу также планировались вывозные рейсы Куала-Лумпур (Малайзия) - Пномпень (Камбоджа) - Новосибирск - Москва, Бишкек (Киргизия) - Екатеринбург - Новосибирск.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ДубайПулково (аэропорт)МоскваМалайзияПномпеньШереметьево (аэропорт)Общество
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