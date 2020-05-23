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2020-05-23T01:57
https://ria.ru/20200523/1571870470.html
Совладелец "Суммы" Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
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РИА Новости

Совладелец "Суммы" Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

01:46 23.05.2020 (обновлено: 01:57 23.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСовладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов в суде
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов в суде
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов, который обвиняется в создании преступного сообщества, заразился COVID-19 в следственном изоляторе, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачева.
"Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО "Лефортово". Об этом нам сообщили его родные", — рассказала правозащитница.
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Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей.
Forbes в 2019 году оценивала состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводила ему 185-е место в списке богатейших россиян. Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов. Впрочем, в рейтинге Forbes за 2018 год Зиявудин Магомедов был 49-м с состоянием в 1,2 миллиарда долларов. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций транспортной группы Fesco.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ева МеркачеваЛефортовоЗиявудин МагомедовМоскваОбщество
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