Совладелец "Суммы" Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов, который обвиняется в создании преступного сообщества, заразился COVID-19 в следственном изоляторе, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачева.
"Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО "Лефортово". Об этом нам сообщили его родные", — рассказала правозащитница.
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей.
Forbes в 2019 году оценивала состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводила ему 185-е место в списке богатейших россиян. Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов. Впрочем, в рейтинге Forbes за 2018 год Зиявудин Магомедов был 49-м с состоянием в 1,2 миллиарда долларов. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций транспортной группы Fesco.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.