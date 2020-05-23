Ученый: религиовед Красиков стоял у истоков диалога науки и религии в РФ

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Религиовед Анатолий Красиков, ушедший из жизни в возрасте 88 лет, стоял у истоков диалога религии и науки и внес огромный вклад в гармонизацию религиозной жизни России, рассказал РИА Новости его коллега, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Российский политолог, журналист, государственный деятель, историк, религиовед и член совета попечителей Свято-Филаретовского института (СФИ) профессор Анатолий Красиков скончался 21 мая на 89-году жизни.

"Он был ватиканистом, как корреспондент ТАСС освещал Второй Ватиканский собор, проходивший в 1962-65 годах, виделся с тремя папами Римскими, оставил яркие воспоминания об этих встречах. В целом внес вклад в изучение мирового христианства", - сказал Лункиин.

В 90-е годы Красиков работал в администрации президента России Бориса Ельцина, стал одним из создателей Совета по взаимодействию с религиозными объединениями, который действует до сих пор. А с 1996 года трудился в Институте Европы РАН. Там он основал Центр по изучению проблем религии и общества, который возглавлял до 2016 года, когда его сменил Лункин.

"До последних дней – мы с ним регулярно созванивались – он читал наши материалы и писал книги, принимал достаточно активное участие в работе Центра", - рассказал его коллега и приемник.

"Красиков стоял у истоков диалога науки и религии. Его принципиальная позиция – участие в научных конференциях не только ученых, но и представителей конфессий. При этом все имеют право высказаться – это то, что он заложил в 90-е годы, что есть и сейчас", - пояснил Лункин.

Также в 1997-2003 годы Красиков был президентом Российского отделения Международной ассоциации религиозной свободы (МАРС, сейчас это Российская ассоциация религиозной свободы, РАРС – ред.), уточнил он.

"И в МАРС, и на площадках Института Европы РАН встречались и общались представители разных конфессий. Вклад Анатолия Андреевича в гармоничное развитие религиозной жизни России неоценим", - подчеркнул Лункин.

Сам Красиков, по словам Лункина, был православным христианином. "У него всегда болело сердце за развитие Русской церкви. Он писал записки руководству Московского патриархата, состоял в особых отношениях с патриархом Алексием II. В последнее время, правда, не приветствовал близкие отношение Церкви и государства и влияние право-консервативных кругов на руководство Московской патриархии", - отметил ученый.