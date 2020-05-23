Киев покинул видеоконференцию по Донбассу до ее окончания, заявили в ЛНР

"Видеоконференция контактной группы завершилась без результата. Киев вышел из конференции, не дожидаясь окончания", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам представителя ЛНР, в ходе видеоконференции Киев не смог опровергнуть "предъявленные и подтвержденные факты обстрелов инфраструктуры и нарушений режима прекращения огня".

"Без дополнительных мер и разведения сил и средств вряд ли можно рассчитывать на устойчивое прекращение огня. От обсуждения этих шагов на сегодняшнем заседании контактной группы Киев демонстративно отказался и покинул видеоконференцию до ее официального завершения", - дополнил Мирошник.