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2020-05-23T00:39
https://ria.ru/20200523/1571869944.html
Киев покинул видеоконференцию по Донбассу до ее окончания, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Киев покинул видеоконференцию по Донбассу до ее окончания, заявили в ЛНР

00:39 23.05.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Алексей Куденко
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Представители Киева вышли из видеоконференции контактной группы по Донбассу до ее официального завершения, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма созывает срочное заседание группы после заявления главы ЛНР Леонида Пасечника, который пообещал "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. В пятницу в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание контактной группы.
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"Видеоконференция контактной группы завершилась без результата. Киев вышел из конференции, не дожидаясь окончания", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По словам представителя ЛНР, в ходе видеоконференции Киев не смог опровергнуть "предъявленные и подтвержденные факты обстрелов инфраструктуры и нарушений режима прекращения огня".
"Без дополнительных мер и разведения сил и средств вряд ли можно рассчитывать на устойчивое прекращение огня. От обсуждения этих шагов на сегодняшнем заседании контактной группы Киев демонстративно отказался и покинул видеоконференцию до ее официального завершения", - дополнил Мирошник.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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