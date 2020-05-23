Киев покинул видеоконференцию по Донбассу до ее окончания, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Представители Киева вышли из видеоконференции контактной группы по Донбассу до ее официального завершения, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма созывает срочное заседание группы после заявления главы ЛНР Леонида Пасечника, который пообещал "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. В пятницу в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание контактной группы.
"Видеоконференция контактной группы завершилась без результата. Киев вышел из конференции, не дожидаясь окончания", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По словам представителя ЛНР, в ходе видеоконференции Киев не смог опровергнуть "предъявленные и подтвержденные факты обстрелов инфраструктуры и нарушений режима прекращения огня".
"Без дополнительных мер и разведения сил и средств вряд ли можно рассчитывать на устойчивое прекращение огня. От обсуждения этих шагов на сегодняшнем заседании контактной группы Киев демонстративно отказался и покинул видеоконференцию до ее официального завершения", - дополнил Мирошник.