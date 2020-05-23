В Татарстане пожар с двумя жертвами в больнице не связан с аппаратами ИВЛ

"Причины пожара устанавливаются. С аппаратами ИВЛ это никак не связано, это не ковид-пациенты. На месте находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Он осмотрел (место происшествия – ред.), ознакомился с ситуацией. Два человека погибли, двое пострадавших с ожогами. Эвакуировано 88 человек. Угрозы жизни оставшимся пациентам нет", - рассказали в пресс-службе минздрава республики.