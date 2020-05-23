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2020-05-23T00:27
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В Татарстане пожар с двумя жертвами в больнице не связан с аппаратами ИВЛ
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РИА Новости

В Татарстане пожар с двумя жертвами в больнице не связан с аппаратами ИВЛ

00:27 23.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Пожар в больнице города Зеленодольск в Татарстане, при котором погибли два человека, не связан с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
Пожар произошел в ночь на субботу в палате на первом этаже здания сосудистого отделения Зеленодольской центральной районной больницы, где нет пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным экстренных служб региона, пожар потушен на площади пять квадратных метров, два человека погибли, двое госпитализированы, 83 эвакуированы.
"Причины пожара устанавливаются. С аппаратами ИВЛ это никак не связано, это не ковид-пациенты. На месте находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Он осмотрел (место происшествия – ред.), ознакомился с ситуацией. Два человека погибли, двое пострадавших с ожогами. Эвакуировано 88 человек. Угрозы жизни оставшимся пациентам нет", - рассказали в пресс-службе минздрава республики.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех"), использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор с 12 мая приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года. На рынок данные приборы поставляются с 2012 года.
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Концерн Радиоэлектронные технологииЗеленодольскФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РостехРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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