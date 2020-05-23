В Абхазии началось выдвижение кандидатов на довыборы в парламент

СУХУМ, 23 мая - РИА Новости. Выдвижение кандидатов на участие во внеочередных парламентских довыборах в Абхазии началось в субботу, сообщает ЦИК республики.
Ранее сообщалось, что ЦИК Абхазии назначил внеочередные довыборы на освободившиеся депутатские мандаты в парламент на 12 июля. В парламенте освободилось четыре мандата, которые ранее занимали экс-депутаты Аслан Бжания, Александр Анкваб, Дмитрий Дбар и Юрий Хагуш. Бжания победил на прошедших 22 марта президентских выборах, Анкваб назначен главой кабмина, Дбар - министром внутренних дел, Хагуш - и.о. главы Гагрского района.
Регистрация политических партий, инициативных групп в ЦИК будет проходить с 23 мая по 12 июня. В тот же период может происходить выдвижение кандидатов в депутаты. Выдвигать кандидатов имеют право политические партии и инициативные группы.
Как уточнили в ЦИК, регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 12 июня по 2 июля.
ЦИК Абхазии утвердил календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов парламента по Кындыгскому избирательному округу №31, Гудаутскому избирательному округу №18, Бзыпскому избирательному округу №10 и Отхарскому избирательному округу №14.