Косачев ответил на обвинения НАТО в нарушении Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сенатор Константин Косачев в беседе с телеканалом RT выразил сожаление из-за позиции НАТО по выходу США из Договора по открытому небу.
Ранее глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинил Москву в "избирательном исполнении" соглашения и заявил, что Вашингтон вернется к выполнению договора, если российская сторона снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и у границы с Грузией.
Косачев назвал решение союзников "встать на американскую сторону" безответственным.
"Тем самым они становятся соучастниками операции по разрушению этого договора. Есть жесткая евро-атлантическая дисциплина и уверенность союзников США в том, что в любых сложных ситуациях американцы защитят европейский театр действий", — сказал он.
Ранее в МИД назвали решение США выйти из Договора по открытому небу прискорбным шагом. Также российские власти не раз отмечали, что со стороны Москвы никаких нарушений договора не было.
Этот документ подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение вступило в силу в 2002 году и позволяло странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.