Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T00:46
https://ria.ru/20200523/1571869482.html
Косачев ответил на обвинения НАТО в нарушении Договора по открытому небу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:12:2989:1693_1036x0_80_0_0_236ac547ef680d466ea2ad3cdba78a8e.jpg
РИА Новости

Косачев ответил на обвинения НАТО в нарушении Договора по открытому небу

00:01 23.05.2020 (обновлено: 00:46 23.05.2020)
3361
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сенатор Константин Косачев в беседе с телеканалом RT выразил сожаление из-за позиции НАТО по выходу США из Договора по открытому небу.
Ранее глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинил Москву в "избирательном исполнении" соглашения и заявил, что Вашингтон вернется к выполнению договора, если российская сторона снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и у границы с Грузией.
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
Вчера, 21:09
В ЕС призвали США пересмотреть решение по Договору по открытому небу
Косачев назвал решение союзников "встать на американскую сторону" безответственным.
"Тем самым они становятся соучастниками операции по разрушению этого договора. Есть жесткая евро-атлантическая дисциплина и уверенность союзников США в том, что в любых сложных ситуациях американцы защитят европейский театр действий", — сказал он.
Ранее в МИД назвали решение США выйти из Договора по открытому небу прискорбным шагом. Также российские власти не раз отмечали, что со стороны Москвы никаких нарушений договора не было.
Этот документ подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение вступило в силу в 2002 году и позволяло странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. 12 декабря 2007
21 мая, 18:26
Экс-директор ЦРУ назвал выход США из Договора по открытому небу безумием
6262216
Обсудить 0
Выход США из Договора по открытому небуНАТОКонстантин КосачевМоскваЙенс СтолтенбергСШАГрузияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Посольство России в США. Вашингтон
Посольство России раскритиковало США за попытки найти "внешнего врага"
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Партия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
Демократы потребовали от Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от COVID-19
Самолет наблюдения Ту-214ОН
В России ответили на претензии НАТО в связи с Договором по открытому небу
Самолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево
В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу
Станислав и Илья Костевы в зале суда
ВС Белоруссии подтвердил смертный приговор братьям, убившим учительницу
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. 12 декабря 2007
Экс-директор ЦРУ назвал выход США из Договора по открытому небу безумием
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Медицинские работники
Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас
В Эстонии призвали отказаться от "рабского труда" украинцев
Сотрудники специальных служб извлекают тела погибших на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
Подозреваемый в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка Денис Воронцов
СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Нью-Йорке разрешили собираться в группы до десяти человек
05:57В Южной Корее за сутки выявили 23 случая COVID-19
05:52В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
05:49В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Лента новостейМолния