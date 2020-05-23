Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-23T10:46
https://ria.ru/20200523/1571838455.html
Китайский локомотив мировой экономики осторожно набирает скорость
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571877554_0:0:1999:1124_1036x0_80_0_0_d0bcff10bdf9931dcf648fc1ae746d7b.jpg
РИА Новости

Китайский локомотив мировой экономики осторожно набирает скорость

08:00 23.05.2020 (обновлено: 10:46 23.05.2020)
11669
© REUTERS / Thomas PeterСотрудники военной полиции маршируют в день открытия Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Сотрудники военной полиции маршируют в день открытия Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
© REUTERS / Thomas Peter
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Почему ежегодное весеннее заседание китайского парламента — с каждым годом все более важное для мира событие, а сейчас особенно? Минимум по двум причинам. Первое: на сессии станет понятно, сможет ли китайская экономика вновь, как в 2009-10 годах, оказаться мотором глобального роста, то есть помочь другим странам выйти из вирусного кризиса. И второе: всем интересно представить, насколько Китай готов к дальнейшей конфронтации с США как минимум до президентских выборов в ноябре — то есть речь попросту о военных расходах.

Большие и маленькие сенсации на указанные темы ожидаются в период с минувшей пятницы (когда сессия торжественно открылась) до самого конца мероприятия, то есть до конца следующей недели. Но уже заранее мировые СМИ придирчиво проанализировали все мнения и утечки из самого Китая и окрестностей: в конце концов, речь о здоровье первой экономики мира. (Парламент традиционно занят прежде всего экономикой, внешнеполитические декларации там на втором месте.)

К слову о здоровье и пандемиях — пекинская пропаганда делала упор на самом факте открытия сессии. Ее по понятным причинам задержали на 78 дней. Но теперь в Пекин слетелись несколько тысяч парламентариев, если считать делегатов Всекитайского собрания народных представителей вместе с коллегами из аналога нашей Общественной палаты — Народного политического консультативного совета. Они заседают пусть иной раз в масках, но живьем и рядышком: понятно, что тут демонстрация возвращения страны к нормальности.
Хотя это уже в порядке вещей, и зум-дипломатия, огрызаясь, уходит — например, никто не останавливал подготовку к совместным саммитам ШОС и БРИКС в нашей Северной столице в июле (общение будет вполне натуральным), а Дональд Трамп хочет организовать такую же живую встречу G7 у себя в США.
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
22 мая, 08:00
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Насчет экономического роста Китая: в первом квартале ВВП упал на 6,8%. Промышленное производство — на 8,4%. Однако экономика возрождается взрывным образом (всем чертовски хочется работать). Оценки частных экспертов-экономистов (например, China International Capital Corporation): по итогам года Китай даст прирост в 2,6%. А это сенсация — какая из крупных экономик мира сейчас вообще мечтает выйти в плюс?
Но произошла еще большая сенсация. В первый день сессии, делая отчетный доклад, глава китайского правительства Ли Кэцян объявил: в этом году мы решили вообще отказаться от провозглашения целевых цифр (по части ВВП). Потому что риски и вызовы, как внешние, так и внутренние, — невиданного масштаба.
Такое произошло впервые за несколько десятилетий. Понимать это можно по-разному. Вызовы — это и давление со стороны США, и необходимость разобраться, что вообще происходит с экономикой после травм карантина. В общем, сейчас смысл не в том, чтобы ставить рекорды, а в стабилизации. А вот если рекорды (те самые 2,6%) все-таки будут, то родится новая сенсация.
Зато премьер очень ясно обозначил параметры той самой стабилизации. Надо создать девять миллионов рабочих мест в городах, чтобы удержать безработицу не выше шести процентов. И еще — подтверждается давняя цель: победить крайнюю бедность в 2020 году. Имеется в виду село, оставшаяся одна тысяча депрессивных деревень. Видимо, этот замысел признали реалистичным.
Прохожие в деловом районе Пекина
21 мая, 08:00
Теперь все будут социалистами. Так говорят социалисты
Роль локомотива мирового развития можно сыграть по-разному. Китай вполне может позволить себе нарастить импорт. Экспорт в страны типа США (ведущие с Китаем полномасштабную экономическую войну) упадет, но он и так упал бы — кто ожидает вообще каких-то достижений от США или европейцев сегодня? Кроме того, не видно препятствий к развитию высокотехнологичных проектов со странами в рамках проекта "Пояс и путь", куда входит и Россия. Вдобавок Китаю повезло — цены на нефть и газ пока благоприятствуют подъему.
Рост возможен какой угодно, если влить в экономику много денег. Но тут финансисты мира следят за Китаем особенно внимательно: слишком много денег означает инфляцию и разные события с курсом юаня. А вот то, что как раз с этого года заработали новые правила для иностранных финансовых инвесторов, снимающих с них лимиты на объем вложений, — это оказалось вовремя, потому что в страну придут новые деньги. Не из США — так и не надо, мир велик.
По части финансов ориентиры обозначены так: дефицит в 141 миллиард долларов США, не более 3,6% ВВП. Внутренний заем на ту же сумму. Поощрение банков уменьшить долги бизнеса на 353 миллиарда. Инфляция не более 3,5%. Мало в мире стран, способных в этом году удержать свои системы в таком порядке.
Военные расходы — отдельная и интересная тема. С одной стороны, на военных легли дополнительные нагрузки и расходы по борьбе с пандемией (а армия очень даже тут поучаствовала). И это не говоря о том, что американская военная активность в Южно-Китайском море за год выросла вчетверо. С другой стороны, в тяжелый год военные расходы можно и урезать и бросить все силы на восстановление гражданской сферы.
В последние годы эти расходы в Китае росли по мере общего прироста экономики и никогда не выходили за рамки двух процентов ВВП. Значит, сейчас должны прирастать незначительно, если вообще будут. В любом случае, официально и в долларовом выражении они в прошлом году составляли 177,6 миллиарда (второе место в мире), а в США — 732 миллиарда, и 3,4% от ВВП. Китай закапывает военные расходы в другие статьи бюджета? Но даже независимые подсчеты, например Stockholm International Peace Research Institute, дают цифру в 261 миллиард. До уровня США далеко.
Торги на фондовой бирже в Нью-Йорке
18 мая, 08:00Распространение нового коронавируса
Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций
Хотя планы получить к 2050 году четыре авианосные группы вместо нынешних двух никто не отменял. Эта история станет яснее по ходу сессии.
А пока что сухой остаток — уверенность, что именно в этом тяжелом году в Китае победят бедность. Внешний мир, следящий за ходом пекинских парламентских заседаний, понимает, что это тоже показатель внутренней силы страны.
2861272716
Обсудить 13
G7Дональд ТрампЛи КэцянКитайСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
У покупателей деньги откуда? Все знакомые даже на еде экономить начали, потому что государство скинуло с себя обязанность помогать людям во время самоизоляция и карантинов
23 мая, 14:15
Кот на дереве
4110114
аа, так вот кто главный покупатель у Китая, который движет их экономику, ваши знакомые, теперь полная ясность наступила
23 мая, 14:30
WWermuttov
2110003
Рекомендуем
Сотрудники полиции и участники ЛГБТ-парада в Будапеште, Венгрия
Остановит ли трансгендеров железный занавес?
Президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме
"Мошенничество и фарс". Как "сговор с Кремлем" обернулся против Обамы
Авианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush
"Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
Золотые слитки
Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара
Места сбора людей в поселке обрабатывали белизной
"Дышали по очереди". Почему Дагестан оказался беззащитен перед COVID-19
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве
IT-технологии и человеческое тщеславие помогают бороться с фейками
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посольство упрекнуло США за грант на анализ "российской дезинформации"
Прохожие в деловом районе Пекина
Теперь все будут социалистами. Так говорят социалисты
Люди в очереди к банкомату ПриватБанка в центре Киева
Украина сумела спасти свои банки от экономики
Акция против закупки новых американских истребителей F-18 в Германии
"Германия ослабляет альянс". Перевезут ли США ядерное оружие в Польшу
Певица Наргиз Закирова
Наргиз — о доме в Нью-Йорке, навязчивом сервисе и самой романтичной ночи
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Крыму отреагировали на отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН
Солдаты
Совфед предложил изменить условия включения в стаж службы по призыву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
02:39Историк рассказал, чему Суворов учил своих солдат
02:32Дипломаты призвали Блумберг извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина
Лента новостейМолния