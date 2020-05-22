Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага

С точки зрения официального Вашингтона, бонусы, которые получали китайские компании от размещения акций и облигаций на американских рынках, были незначительной мелочью по сравнению с рычагом давления, который Вашингтон получал на те компании, которые взяли деньги у американских инвесторов и чей менеджмент с замиранием сердца начал смотреть на котировальные панно американских бирж. Собственно, сейчас мы наблюдаем процесс использования этого рычага против Китая: сенат США единогласно (это важно!) вынес решение о принятии законопроекта, который приведет к делистингу (снятию с торгов) акций и депозитарных расписок китайских компаний, которые торгуются на американских биржах.
Но это будет иллюзорная победа. Акции этих компаний купят в Гонконге разумные международные или китайские инвесторы, которые будут благодарны Трампу за столь приятный подарок, но американским избирателям об этом не расскажут по телевидению.