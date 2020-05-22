Пакистанские власти подтвердили смерть 80 человек при крушении самолета

"Подтверждено 80 смертей. Двое выживших", - написала она в Twitter, отметив, что на данный момент идентифицировано 17 тел погибших.

На месте крушения Airbus в Пакистане нашли живого младенца

На месте крушения Airbus в Пакистане нашли живого младенца

Спасательно-поисковая операция на месте крушения продолжается. Как сообщает авиакомпания, на борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа.