Пакистанские власти подтвердили смерть 80 человек при крушении самолета

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд Миран Юсуф сообщила о 80 погибших при крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи.
"Подтверждено 80 смертей. Двое выживших", - написала она в Twitter, отметив, что на данный момент идентифицировано 17 тел погибших.
Спасательно-поисковая операция на месте крушения продолжается. Как сообщает авиакомпания, на борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа.
Ранее федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан говорил, что в результате трагедии погибли 90 человек. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал. Согласно предварительным данным, в больницы доставлены около 30 человек.