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Пакистанские власти подтвердили смерть 80 человек при крушении самолета
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РИА Новости

Пакистанские власти подтвердили смерть 80 человек при крушении самолета

23:49 22.05.2020
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© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанкНа месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
На месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
© РИА Новости / Мажар Абид
Перейти в фотобанк
На месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд Миран Юсуф сообщила о 80 погибших при крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи.
"Подтверждено 80 смертей. Двое выживших", - написала она в Twitter, отметив, что на данный момент идентифицировано 17 тел погибших.
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Спасательно-поисковая операция на месте крушения продолжается. Как сообщает авиакомпания, на борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа.
Ранее федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан говорил, что в результате трагедии погибли 90 человек. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал. Согласно предварительным данным, в больницы доставлены около 30 человек.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования крушения. По данным управления гражданской авиации, бортовые самописцы самолета найдены, их передадут производителю самолета для расшифровки.
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