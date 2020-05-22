При крушении самолета в Пакистане погибли 90 человек

По данным телеканала, на земле уничтожены пять домов и несколько автомобилей.
Как сообщил представитель Управления гражданской авиации Пакистана, на борту были 91 пассажир и семь членов экипажа.
Власти провинции Синд заявили, что при крушении выжили как минимум двое. Также пострадали люди на земле.
Аэробус А320 направлялся из Лахора в Карачи. По данным сервиса Flightradar24, через полтора часа после вылета самолет начал заходить на посадку, но попытка была прервана на высоте около 84 метров. В 12:40 воздушное судно пропало с радаров.
Самолет упал на жилой квартал рядом с аэропортом.
На место крушения прибыли пожарные бригады и силы быстрого реагирования, они оказывают помощь гражданской администрации.