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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T23:25
https://ria.ru/20200522/1571868963.html
В ростовском психинтернате число случаев коронавируса выросло до 357
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571738181_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_65002b37ecf773242be128e1aa8851e1.jpg
РИА Новости

В ростовском психинтернате число случаев коронавируса выросло до 357

23:25 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи в "желтой зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области, где несколько дней назад произошла вспышка этой инфекции, выросло до 357, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Очаг заболеваемости в психоневрологическом интернате был выявлен в начале недели. По данным на 20 мая, там было зарегистрировано 39 заболевших COVID-19. В учреждении был введен карантин на 28 дней.
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"Непростая ситуация сложилась в Сальском психоневрологическом интернате. Сейчас установлено 357 инфицированных, в том числе 23 сотрудника и 334 проживающих", - сообщил Голубев в Instagram.
По его словам, в учреждении и городе уже проведена дезинфекция. "Продолжаем тестирование всех находящихся в интернате, в том числе сотрудников", - отметил губернатор.
Как ранее сообщала министра труда и социального развития области Елена Елисеева, всего в учреждении проживают 750 человек и работают 465 сотрудников. Для обеспечения временной изоляции сотрудников и постояльцев в интернате из областного бюджета были выделены 22,7 миллиона рублей.
По данным на 22 мая, в регионе зарегистрировано 3064 случая заболевания коронаврусом, в том числе 138 за минувшие сутки. За весь период эпидемии в области выздоровели 1111 человек, умерли 34 человека. Коэффициент распространения инфекции составил 1,36.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Василий ГолубевРостовская областьОбщество
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