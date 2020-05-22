В ростовском психинтернате число случаев коронавируса выросло до 357

Врачи в "желтой зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате в Число выявленных случаев коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области , где несколько дней назад произошла вспышка этой инфекции, выросло до 357, сообщил губернатор региона Василий Голубев

Очаг заболеваемости в психоневрологическом интернате был выявлен в начале недели. По данным на 20 мая, там было зарегистрировано 39 заболевших COVID-19 . В учреждении был введен карантин на 28 дней.

"Непростая ситуация сложилась в Сальском психоневрологическом интернате. Сейчас установлено 357 инфицированных, в том числе 23 сотрудника и 334 проживающих", - сообщил Голубев в Instagram.

По его словам, в учреждении и городе уже проведена дезинфекция. "Продолжаем тестирование всех находящихся в интернате, в том числе сотрудников", - отметил губернатор.

Как ранее сообщала министра труда и социального развития области Елена Елисеева, всего в учреждении проживают 750 человек и работают 465 сотрудников. Для обеспечения временной изоляции сотрудников и постояльцев в интернате из областного бюджета были выделены 22,7 миллиона рублей.

По данным на 22 мая, в регионе зарегистрировано 3064 случая заболевания коронаврусом, в том числе 138 за минувшие сутки. За весь период эпидемии в области выздоровели 1111 человек, умерли 34 человека. Коэффициент распространения инфекции составил 1,36.