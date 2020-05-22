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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T23:49
https://ria.ru/20200522/1571868875.html
Демократы потребовали от Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571802680_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6af51b6dc167313e56ad86b6637b02a9.jpg
РИА Новости

Демократы потребовали от Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

23:13 22.05.2020 (обновлено: 23:49 22.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL / Перейти в фотобанкПартия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
Партия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Руководящие комитетами в палате представителей США демократы потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию, сообщило The Hill со ссылкой на письмо парламентариев.
Как пишет издание, политики выразили обеспокоенность решением американского лидера отправить Москве медицинское оборудование в то время, когда США находятся в критической фазе в ситуации с коронавирусом.
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Демократы выразили мнение, что Трамп направлял аппараты ИВЛ в другие страны в качестве "политических реверансов".
Восьмого мая президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, в ходе которого глава Белого дома предложил помочь России с аппаратами ИВЛ. Первая партия из 50 штук уже прибыла в Москву накануне, самолет со второй партией из 150 единиц медицинской техники отправится 26 мая.
Глава МИД Сергей Лавров назвал этот шаг Вашингтона искренним, а замминистра Сергей Рябков поблагодарил американских коллег за помощь.
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При этом в марте российская сторона по собственной инициативе отправила в США самолет с медицинской техникой. Тогда Путин отмечал, что это "не дорога с односторонним движением".
Глава государства рассказал, что сразу же после приземления борта стороны заключили контракт на поставки в Россию датчиков потока воздуха, которые используются при производстве аппаратов ИВЛ.
Американский президент, в свою очередь, положительно оценил решение Москвы и подчеркнул, что российская сторона прислала "очень-очень большой самолет". МИД и Госдеп также обменялись заверениями в готовности стран при необходимости помогать друг другу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Демократы заерзали, конечно никто не понял зачем, но спасибо и да это было эффектно. Собственно этого Трамп и добивался, что бы красивая картинка на экране была.
22 мая, 23:18
Виталий Алексеев
5770005
"Вот ур..ды" © Брат 2
23 мая, 00:13
Ярослав Погодин
5650004
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