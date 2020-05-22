В Пензенской области 70 пациентов выздоровели от коронавируса

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Медики в Пензенской области в пятницу выписали еще 70 пациентов после лечения коронавирусной инфекции, число выздоровевших увеличилось до 1146, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 70 человек. Общее число выздоровевших - 1146", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 1510 случаев коронавируса. Скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.