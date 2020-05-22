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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T23:03
https://ria.ru/20200522/1571868758.html
В Пензенской области 70 пациентов выздоровели от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822755_0:0:2891:1627_1036x0_80_0_0_fc42f5300f8b4243322dbf88cb7b2d17.jpg
РИА Новости

В Пензенской области 70 пациентов выздоровели от коронавируса

23:03 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Медики в Пензенской области в пятницу выписали еще 70 пациентов после лечения коронавирусной инфекции, число выздоровевших увеличилось до 1146, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 70 человек. Общее число выздоровевших - 1146", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 1510 случаев коронавируса. Скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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