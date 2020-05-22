ДНР и ЛНР потребовали прекращения огня и наказания украинских силовиков

Он отметил, что в ходе видеоконференции "были представлены факты о новых разрушениях инфраструктуры, разрушениях жилых домов, новых пострадавших из числа гражданского населения Донецкой и Луганской областей".

По его словам, "ситуация зашла слишком далеко". "С начала мая киевская сторона цинично наращивала обстрелы гражданских объектов. При этом Киев не реагировал на обращения Донецка и Луганска прекратить огонь по гражданским лицам. Трудно объяснить позицию ряда ответственных представителей ОБСЕ, которые также не реагировали на обращения Донецка и Луганска. Структурам ОБСЕ важно сделать выводы из этого бездействия", - подчеркнул Грызлов.