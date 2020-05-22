ДНР и ЛНР потребовали прекращения огня и наказания украинских силовиков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Донецк и Луганск требуют прекращения огня и наказания киевских силовиков, заявил в пятницу представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам внеочередных переговоров контактной группы.
Он отметил, что в ходе видеоконференции "были представлены факты о новых разрушениях инфраструктуры, разрушениях жилых домов, новых пострадавших из числа гражданского населения Донецкой и Луганской областей".
"Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу. Люди остались без электричества, воды и средств связи. Медицинские учреждения не могли работать, а фактически были блокированы в условиях пандемии. Вина киевской стороны абсолютно бесспорна. Донецк и Луганск требуют наказания виновных киевских силовиков, принятия дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня", - заявил Грызлов.
"Россия как гарант минского процесса считает требования Донбасса справедливыми и твердо обоснованными", - отметил он.
По его словам, "ситуация зашла слишком далеко". "С начала мая киевская сторона цинично наращивала обстрелы гражданских объектов. При этом Киев не реагировал на обращения Донецка и Луганска прекратить огонь по гражданским лицам. Трудно объяснить позицию ряда ответственных представителей ОБСЕ, которые также не реагировали на обращения Донецка и Луганска. Структурам ОБСЕ важно сделать выводы из этого бездействия", - подчеркнул Грызлов.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения