Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T22:45
https://ria.ru/20200522/1571868405.html
ДНР и ЛНР потребовали прекращения огня и наказания украинских силовиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928661_0:285:3072:2013_1036x0_80_0_0_c00d518d270185164674cd3c585e2589.jpg
РИА Новости

ДНР и ЛНР потребовали прекращения огня и наказания украинских силовиков

22:45 22.05.2020
684
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Донецк и Луганск требуют прекращения огня и наказания киевских силовиков, заявил в пятницу представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам внеочередных переговоров контактной группы.
Он отметил, что в ходе видеоконференции "были представлены факты о новых разрушениях инфраструктуры, разрушениях жилых домов, новых пострадавших из числа гражданского населения Донецкой и Луганской областей".
Военнослужащие армии Украины
Вчера, 08:00
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
"Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу. Люди остались без электричества, воды и средств связи. Медицинские учреждения не могли работать, а фактически были блокированы в условиях пандемии. Вина киевской стороны абсолютно бесспорна. Донецк и Луганск требуют наказания виновных киевских силовиков, принятия дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня", - заявил Грызлов.
"Россия как гарант минского процесса считает требования Донбасса справедливыми и твердо обоснованными", - отметил он.
По его словам, "ситуация зашла слишком далеко". "С начала мая киевская сторона цинично наращивала обстрелы гражданских объектов. При этом Киев не реагировал на обращения Донецка и Луганска прекратить огонь по гражданским лицам. Трудно объяснить позицию ряда ответственных представителей ОБСЕ, которые также не реагировали на обращения Донецка и Луганска. Структурам ОБСЕ важно сделать выводы из этого бездействия", - подчеркнул Грызлов.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
47241003
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассБорис ГрызловДонецк (Донецкая область)ЛуганскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Борис Грызлов
Грызлов обвинил Украину в деструктивной позиции по Донбассу
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР рассказали о "театре абсурда" на заседании по Донбассу
Военнослужащие в Донбассе
ДНР сообщила о завершении заседания контактной группы по Донбассу
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил пакетный подход к военному сотрудничеству с Россией
Самолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево
В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Киев покинул видеоконференцию по Донбассу до ее окончания, заявили в ЛНР
Партия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
Демократы потребовали от Трампа объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
Суд зарегистрировал иск "Роснефти" к РБК на 43 миллиарда рублей
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США "липовой"
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова
Медицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID-19
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Crew Dragon модифицировали в соответствии с пожеланиями "Роскосмоса"
Посол США в РФ Майкл Макфол
Экс-посол США рассказал о росте антикитайских настроений
Посольство России в Чехии
СМИ: чешская полиция взяла под охрану российского дипломата из-за угроз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57В Южной Корее за сутки выявили 23 случая COVID-19
05:52В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
05:49В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
Лента новостейМолния