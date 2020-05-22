Лукашенко предложил пакетный подход к военному сотрудничеству с Россией

МИНСК, 22 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо применять пакетный подход в сотрудничестве с Россией в военной сфере.
Согласно сообщению пресс-службы белорусского лидера, в пятницу во время посещения оборонного предприятия ОКБ ТСП президенту доложили о процессе создания белорусской ракеты дальностью 300 километров и о том, что для ее испытания рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии, а "российская сторона пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний". Вместе с тем информированный российский источник заявил РИА Новости, что у России нет полигонов для испытания ракеты дальностью 300 километров, для этого арендуются полигоны в Казахстане.
"Это - сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос... А вы мне пишите: давайте оставим эти (российские - ред.) базы, как есть... Все надо в пакет складывать", - сказал Лукашенко во время обсуждения темы о полигонах для испытаний ракет. Фрагмент визита Лукашенко на предприятие показал телеканал ОНТ.
Белорусский президент особо подчеркнул, что стране "нужна своя ракета". "Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Если нам Россия выкатывает неприемлемые условия, то представьте, как будут вести себя другие государства. Никто это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами (о сотрудничестве при разработке и испытаниях РСЗО "Полонез" и ракеты к ней - ред.), им надо поклониться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно. Если по полигонам видите, как себя ведут, то представьте...", - приводятся слова Лукашенко на сайте телеканала СТВ.
"Конечно, российский вариант был бы самым оптимальным с точки зрения логистики, но позиция известна", - сказал председатель Госкомвоенпрома страны Роман Головченко.
В начале августа 2018 года Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск и Москва должны определиться с решением по вопросу продления сроков аренды Россией двух военных объектов на территории республики до 6 июня 2020 года. Как уточнял секретариат Совбеза республики, срок действия соответствующих соглашений заканчивается 7 июня 2021 года. В декабре 2018 года Лукашенко заявлял, что "даже вопрос не ставит" об оплате аренды военных объектов РФ, по его словам, Москва платит за это Минску "ноль рублей и ноль копеек". Позже, в марте 2019 года, он говорил, что Минск не будет и впредь брать деньги за размещение двух военных объектов РФ в Белоруссии, даже несмотря на противоречия с РФ в экономической сфере.
В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон.