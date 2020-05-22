Лукашенко предложил пакетный подход к военному сотрудничеству с Россией

Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени

Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени

"Конечно, российский вариант был бы самым оптимальным с точки зрения логистики, но позиция известна", - сказал председатель Госкомвоенпрома страны Роман Головченко.

В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон.