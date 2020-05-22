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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T22:18
https://ria.ru/20200522/1571868014.html
В Узбекистане число заразившихся коронавирусом увеличилось до 3036
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число заразившихся коронавирусом увеличилось до 3036

22:18 22.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 30 человек и достигло 3036, выздоровевших - на 85, до 2492, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру пятницы число зарегистрированных случаев выросло до 3006, тринадцать пациентов скончались, 2407 выздоровели.
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
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"По состоянию на 22 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3036", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из подтвержденных 30 новых случаев 12 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, 18 – у остальной части населения. В пятницу всего было зафиксировано 69 новых случаев COVID-19, в четверг – 28, в среду – 84.
По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2492. В пятницу из больниц выписаны 85 человек, в четверг – 35, среду - 34. Сейчас на лечении находятся 531 пациентов с коронавирусом.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
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