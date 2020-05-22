В Узбекистане число заразившихся коронавирусом увеличилось до 3036

ТАШКЕНТ, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных Число выявленных инфицированных коронавирусом Узбекистане увеличилось еще на 30 человек и достигло 3036, выздоровевших - на 85, до 2492, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру пятницы число зарегистрированных случаев выросло до 3006, тринадцать пациентов скончались, 2407 выздоровели.

"По состоянию на 22 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3036", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из подтвержденных 30 новых случаев 12 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, 18 – у остальной части населения. В пятницу всего было зафиксировано 69 новых случаев COVID-19, в четверг – 28, в среду – 84.

По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2492. В пятницу из больниц выписаны 85 человек, в четверг – 35, среду - 34. Сейчас на лечении находятся 531 пациентов с коронавирусом.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.