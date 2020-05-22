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В НАСА назвали дату тестового пилотируемого полета Crew Dragon
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РИА Новости

В НАСА назвали дату тестового пилотируемого полета Crew Dragon

22:01 22.05.2020
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© CC BY-NC 2.0 / Official SpaceX PhotosЭскиз космического корабля Crew Dragon
Эскиз космического корабля Crew Dragon
© CC BY-NC 2.0 / Official SpaceX Photos
ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Приготовления к запланированному на 27 мая испытательному полету корабля Crew Dragon идут по графику, сообщил на брифинге в пятницу астронавт НАСА Даг Херли.
"Мы только что узнали, что все хорошо и мы в графике", - сказал Херли, который совершит испытательный полет на новейшем корабле вместе с астронавтом Робертом Бенкеном.
Старт ракеты-носителя Falcon 9
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Ранее в четверг НАСА и компания SpaceX провели поверку готовности к запланированному на 27 мая запуску. Как сообщил в пятницу по его итогам глава НАСА Джим Брайденстайн в своем Twitter, по итогам проверки получено разрешение на запуск. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоится с комосдрома на мысе Канаверал в 16.33 по местному времени (23.33 мск).
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого американские астронавты доставляются на МКС на российских кораблях "Союз". Для возобновления собственных пилотируемых полетов НАСА заключило контракты с компаниями SpaceX и Boeing, которые создают корабли Crew Dragon и Starliner.
В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена.
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Джим БрайденстайнSpaceX Falcon 9Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
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