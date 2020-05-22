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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T21:50
https://ria.ru/20200522/1571867256.html
СК рассказал об авторе фейка о продаже органов под видом эпидемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК рассказал об авторе фейка о продаже органов под видом эпидемии

21:50 22.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Автор видео о том, что новая коронавирусная инфекция поражает только людей определенной национальности, публиковал такие видео ради "хайпа", его обвиняют в распространении лжи, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала закрыть доступ к недостоверной информации о коронавирусе. Отмечалось, что на YouTube и во "ВКонтакте" размещены ролики с утверждениями, что коронавирус является "болезнью Фейгельсона-Якобсона", существование которой скрывается, а заражаются ею только люди определенных национальностей. Также в ВК обнаружили видео, в котором говорилось, что под видом борьбы с пандемией у здоровых людей массово вырезают органы для продажи.
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Из-за этого московские следователи возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации.
"В ходе предварительного расследования установлен мужчина, разместивший видеоролики. Им оказался житель столицы 1966 года рождения. Основная версия следствия - размещение недостоверной информации с целью увеличения численности своей аудитории на различных ресурсах", - сказала Иванова.
Она отметила, что Роскомнадзор заблокировал доступ к одному из фейков. Кроме того, в пятницу мужчине предъявили обвинение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
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