СК рассказал об авторе фейка о продаже органов под видом эпидемии

"В ходе предварительного расследования установлен мужчина, разместивший видеоролики. Им оказался житель столицы 1966 года рождения. Основная версия следствия - размещение недостоверной информации с целью увеличения численности своей аудитории на различных ресурсах", - сказала Иванова.