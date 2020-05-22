В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение

"Сотрудники органов правопорядка начинают с 17.00 пятницы (совпадает с мск) исполнять решение, о котором было объявлено ранее, связанное с полнейшим запретом на передвижение в течение всего дня во всех городах и районах королевства до конца дня среды, 27 мая", - отметил аш-Шальхуб.