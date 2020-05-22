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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T21:16
https://ria.ru/20200522/1571866585.html
В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение
https://cdn24.img.ria.ru/images/143991/65/1439916538_0:600:5760:3840_1036x0_80_0_0_98dfac288c0d786154ba4dbff78e1efa.jpg
РИА Новости

В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение

21:16 22.05.2020
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© AP Photo / Mosa'ab ElshamyКарета скорой помощи в Саудовской Аравии
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Полный запрет на передвижение вступил в силу с вечера пятницы в Саудовской Аравии перед наступлением мусульманского праздника разговения по случаю окончания месяца Рамадана, сообщил в пятницу на пресс-конференции представитель МВД Талаль аш-Шальхуб, его выступление показал телеканал "Аль-Арабия".
"Сотрудники органов правопорядка начинают с 17.00 пятницы (совпадает с мск) исполнять решение, о котором было объявлено ранее, связанное с полнейшим запретом на передвижение в течение всего дня во всех городах и районах королевства до конца дня среды, 27 мая", - отметил аш-Шальхуб.
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Вчера, 16:36Распространение нового коронавируса
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Саудовской Аравии продолжает стремительно расти, и в пятницу министерство здравоохранения страны сообщило о новом рекордном показателе заболевших коронавирусом за сутки, который составил 2642 человека. При этом общее число заболевших с начала пандемии составило более 67,7 тысячи человек. За сутки умерли еще 13 человек, в результате чего количество смертельных исходов от заболеваний, связанных с коронавирусом, составило 364. Число выздоровевших превысило 39 тысяч.
Ранее власти королевства объявили, что в связи с сильным распространением заболевания на пять дней празднования окончания месяца мусульманского поста Рамадана вводится полный запрет на передвижение по всей стране. Саудовские власти объявили в пятницу, что праздник разговения Ид аль-Фитр начнется в стране в воскресенье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Саудовская АравияВ мире
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