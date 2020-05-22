Трамп потребовал от властей штатов начать открывать церкви

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп объявил церкви "необходимыми местами" и призвал власти штатов открыть их прямо сейчас, иначе он сделает это в обход них.

"Сегодня я определяю молитвенные места, церкви, синагоги и мечети как необходимые места, которые предоставляют необходимые услуги. Некоторые губернаторы сочли необходимыми магазины спиртных напитков и клиники для абортов, но оставили за бортом церкви и другие молельные места. Это неправильно. Я исправляю эту несправедливость… Я призываю губернаторов разрешить нашим церквям и местам поклонения открыться прямо сейчас", - заявил он в пятницу журналистам.

По его словам, если у губернаторов есть вопросы, они могут позвонить ему, но "этот звонок вряд ли будет для них успешным". Трамп отметил, что религиозные места объединяют людей, и они требуют доступа туда. Он выразил уверенность, что священнослужители обеспечат безопасность своих прихожан во время службы, сказав, что "хорошо их знает" и что "они любят свои общины".

"Губернаторы должны поступить правильно и позволить этим необходимым местам отправления веры открыться прямо сейчас, на эти выходные. Если они этого не сделают, я пойду в обход губернаторов. Нам в Америке нужно больше молитв, а не меньше", - заключил Трамп.

По его словам, Центр по контролю и профилактике заболеваний по его указанию уже готовит необходимые рекомендации. Трамп не стал отвечать на вопросы и сразу удалился из пресс-центра Белого дома.