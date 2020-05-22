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2020-05-22T21:37
https://ria.ru/20200522/1571866411.html
Трамп потребовал от властей штатов начать открывать церкви
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825052_0:0:2930:1648_1036x0_80_0_0_9dfeff033b72ed26175f45742e4b65c5.jpg
РИА Новости

Трамп потребовал от властей штатов начать открывать церкви

21:12 22.05.2020 (обновлено: 21:37 22.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил церкви "необходимыми местами" и призвал власти штатов открыть их прямо сейчас, иначе он сделает это в обход них.
"Сегодня я определяю молитвенные места, церкви, синагоги и мечети как необходимые места, которые предоставляют необходимые услуги. Некоторые губернаторы сочли необходимыми магазины спиртных напитков и клиники для абортов, но оставили за бортом церкви и другие молельные места. Это неправильно. Я исправляю эту несправедливость… Я призываю губернаторов разрешить нашим церквям и местам поклонения открыться прямо сейчас", - заявил он в пятницу журналистам.
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По его словам, если у губернаторов есть вопросы, они могут позвонить ему, но "этот звонок вряд ли будет для них успешным". Трамп отметил, что религиозные места объединяют людей, и они требуют доступа туда. Он выразил уверенность, что священнослужители обеспечат безопасность своих прихожан во время службы, сказав, что "хорошо их знает" и что "они любят свои общины".
"Губернаторы должны поступить правильно и позволить этим необходимым местам отправления веры открыться прямо сейчас, на эти выходные. Если они этого не сделают, я пойду в обход губернаторов. Нам в Америке нужно больше молитв, а не меньше", - заключил Трамп.
По его словам, Центр по контролю и профилактике заболеваний по его указанию уже готовит необходимые рекомендации. Трамп не стал отвечать на вопросы и сразу удалился из пресс-центра Белого дома.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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