Страны НАТО выступают за эффективный контроль над вооружениями

Заявление генсека НАТО было опубликовано после совещания на уровне послов альянса, на котором обсуждалась ситуация вокруг Договора по открытому небу.

"Мы твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы согласны с тем, что все государства-участники Договора по открытому небу должны полностью выполнять свои обязательства и обязанности", - говорится в заявлении Столтенберга.