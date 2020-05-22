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Страны НАТО выступают за эффективный контроль над вооружениями
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РИА Новости

Страны НАТО выступают за эффективный контроль над вооружениями

21:00 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Страны НАТО выступают за эффективный международный контроль за вооружениями, в частности, считают необходимым соблюдение Договора по открытому небу всеми его участниками, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Заявление генсека НАТО было опубликовано после совещания на уровне послов альянса, на котором обсуждалась ситуация вокруг Договора по открытому небу.
"Мы твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы согласны с тем, что все государства-участники Договора по открытому небу должны полностью выполнять свои обязательства и обязанности", - говорится в заявлении Столтенберга.
По его словам, все страны НАТО полностью соблюдают положения Договора.
При этом он обвинил Россию в ведении ограничения на полеты, что, по словам генсека альянса, несовместимо с положениями Договора. Столтенберг пояснил, что речь идет об ограничениях на полеты над Калининградской областью и вблизи границы России с Грузией. "Продолжающееся избирательное выполнение Россией подрывает Договор по открытому небу. На протяжении многих лет, в том числе на нескольких подряд встречах НАТО в верхах, страны НАТО призывали Россию вернуться к полному соблюдению", - отметил Столтенберг.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Вчера, 17:37
В МИД поставили под вопрос договороспособность США
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что никаких нарушений договора со стороны России нет, Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
21 мая, 19:51
Договор по открытому небу
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуДональд ТрампНАТОАлександр ГрушкоЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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