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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T20:57
https://ria.ru/20200522/1571865938.html
Число зараженных COVID-19 российских военных снизилось до 1464
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823174_0:0:2927:1646_1036x0_80_0_0_4b77ceb8ee5fea7db7f17fc792aa3f70.jpg
РИА Новости

Число зараженных COVID-19 российских военных снизилось до 1464

20:57 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1464 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 808 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.
Днем ранее Минобороны сообщало о 1474 военнослужащих, 923 курсантах и 394 гражданских специалистах с коронавирусом.
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"По состоянию на 22 мая... В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1464 военнослужащих с положительными результатами тестирования... Из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 545 человек; в изоляторах по месту службы – 381 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 16 человек; изолированы на дому – 522 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии, пять - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровели 1165 человек.
"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 808 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 250 человек; в изоляторах по месту службы – 493 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 18 человек; изолированы на дому – 47 человек", - отмечается в сообщении.
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Состояние здоровья военнослужащих нормальное, без симптоматических проявлений. Выздоровели 1464 человек.
Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлены 12 человек с коронавирусом, выздоровели 296.
"Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 398 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 59 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 39 человек; изолированы на дому – 298 человек; в изоляторах – два человека", - сообщает министерство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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