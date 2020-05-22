Число зараженных COVID-19 российских военных снизилось до 1464

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1464 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 808 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.

Днем ранее Минобороны сообщало о 1474 военнослужащих, 923 курсантах и 394 гражданских специалистах с коронавирусом.

"По состоянию на 22 мая... В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1464 военнослужащих с положительными результатами тестирования... Из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 545 человек; в изоляторах по месту службы – 381 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 16 человек; изолированы на дому – 522 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии, пять - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровели 1165 человек.

"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 808 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 250 человек; в изоляторах по месту службы – 493 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 18 человек; изолированы на дому – 47 человек", - отмечается в сообщении.

Состояние здоровья военнослужащих нормальное, без симптоматических проявлений. Выздоровели 1464 человек.

Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлены 12 человек с коронавирусом, выздоровели 296.

"Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 398 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 59 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 39 человек; изолированы на дому – 298 человек; в изоляторах – два человека", - сообщает министерство.