Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T20:48
https://ria.ru/20200522/1571865475.html
Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571596682_0:128:3185:1920_1036x0_80_0_0_fb791cfd27c611c4c7e9328d4cb8e2a9.jpg
РИА Новости

Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве

20:48 22.05.2020
17148
© РИА Новости / Евгений БиятовМужчина едет на электросамокате по Манежной площади в Москве
Мужчина едет на электросамокате по Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 22 мая- РИА Новости. В зависимости от того, как в Москве будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ, будут приниматься решения об открытии предприятий сферы услуг, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
С 25 мая в столице возобновят работу многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы".
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Вчера, 16:36Распространение нового коронавируса
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.
По ее мнению, сейчас сферы, которые еще закрыты, вырабатывают свои стандарты для обеспечения безопасности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
29 апреля, 18:07Распространение нового коронавируса
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
52011046
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко предложила подумать над объединением ряда регионов
Люди в центре Москвы
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
Работа аптеки
Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в Подмосковье
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе
Назван простой способ дезинфекции маски
Люди в центре Москвы
Ракова рассказала, когда в Москве прошел пик заболеваемости коронавирусом
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США "липовой"
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Москвичей с иммунитетом к COVID-19 не будут ограничивать в передвижении
Мюнхенская конференция по безопасности
Страны НАТО выступают за эффективный контроль над вооружениями
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
05:49В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
Лента новостейМолния