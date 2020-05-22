Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве

МОСКВА, 22 мая- РИА Новости. В зависимости от того, как в Москве будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ, будут приниматься решения об открытии предприятий сферы услуг, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
С 25 мая в столице возобновят работу многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы".
"МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг", - сказала Ракова.
По ее мнению, сейчас сферы, которые еще закрыты, вырабатывают свои стандарты для обеспечения безопасности.
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