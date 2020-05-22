В Архангельской области проверят очаг COVID-19 в Северодвинске

Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Врио губернатора Архангельской области Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поручил оперштабу региона представить подробный анализ возникновения очага COVID-19 в Северодвинске , где, по данным Роспотребнадзора , заболеваемость коронавирусной инфекцией почти на 47% выше, чем в среднем по региону, сообщила пресс-служба правительства региона.

В пятницу в Архангельской области зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусной инфекцией – 84 человека, 53 случая выявлено в Северодвинске, всего с начала пандемии – 276. При этом подавляющее большинство заболевших – сотрудники предприятий оборонной промышленности. Эпидемиологическая ситуация в городе корабелов стала темой оперативного совещания в правительстве региона.

"Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов, заболеваемость коронавирусом в Северодвинске на сегодняшний день почти на 47% выше, чем в среднем по региону. Следовательно, речь идет уже не об отдельных случаях заболевания, а о возникновении серьезного очага инфекции", - уточнили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что значительная часть северодвинцев, у которых официально подтвержден диагноз, находятся на домашнем лечении и, "к сожалению, не всегда ведут себя сознательно". Так, ребенка одного из заболевших продолжали водить в детский сад, что создало угрозу заражения большого числа людей из группы риска. Сейчас учреждение закрыто на карантин, предписание о двухнедельной самоизоляции получили родители всех посещавших его детей.

По словам министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова, ведомство неоднократно сообщало руководству ФМБА, которое занимается лечением этих зараженных, о возможности размещать больных коронавирусом на инфекционных койках других лечебных учреждений региона. Однако этой возможностью подразделение ФМБА не воспользовалось.

Цыбульский потребовал разобраться в ситуации и представить ее полный анализ: хронологию развития, предпринятые шаги по предупреждению, причины отказа от госпитализации больных COVID-19, меры, которые принимают контролирующие органы.

"В регионе распространяется серьезный очаг инфекции, наша задача – оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий", – подчеркнул он.

В качестве первоочередных мер администрации города и руководству ФМБА на территории Северодвинска предложено развернуть 200 дополнительных инфекционных коек для госпитализации больных, а также организовать лабораторию на базе ФМБА, чтобы проводить исследования на COVID-19 более оперативно.