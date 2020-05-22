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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T20:40
https://ria.ru/20200522/1571865189.html
В Архангельской области проверят очаг COVID-19 в Северодвинске
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823183_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_0d32633caa03c5ef1142bd02cd2f7ce1.jpg
РИА Новости

В Архангельской области проверят очаг COVID-19 в Северодвинске

20:40 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поручил оперштабу региона представить подробный анализ возникновения очага COVID-19 в Северодвинске, где, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусной инфекцией почти на 47% выше, чем в среднем по региону, сообщила пресс-служба правительства региона.
В пятницу в Архангельской области зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусной инфекцией – 84 человека, 53 случая выявлено в Северодвинске, всего с начала пандемии – 276. При этом подавляющее большинство заболевших – сотрудники предприятий оборонной промышленности. Эпидемиологическая ситуация в городе корабелов стала темой оперативного совещания в правительстве региона.
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"Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов, заболеваемость коронавирусом в Северодвинске на сегодняшний день почти на 47% выше, чем в среднем по региону. Следовательно, речь идет уже не об отдельных случаях заболевания, а о возникновении серьезного очага инфекции", - уточнили в пресс-службе.
В правительстве отметили, что значительная часть северодвинцев, у которых официально подтвержден диагноз, находятся на домашнем лечении и, "к сожалению, не всегда ведут себя сознательно". Так, ребенка одного из заболевших продолжали водить в детский сад, что создало угрозу заражения большого числа людей из группы риска. Сейчас учреждение закрыто на карантин, предписание о двухнедельной самоизоляции получили родители всех посещавших его детей.
По словам министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова, ведомство неоднократно сообщало руководству ФМБА, которое занимается лечением этих зараженных, о возможности размещать больных коронавирусом на инфекционных койках других лечебных учреждений региона. Однако этой возможностью подразделение ФМБА не воспользовалось.
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Цыбульский потребовал разобраться в ситуации и представить ее полный анализ: хронологию развития, предпринятые шаги по предупреждению, причины отказа от госпитализации больных COVID-19, меры, которые принимают контролирующие органы.
"В регионе распространяется серьезный очаг инфекции, наша задача – оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий", – подчеркнул он.
В качестве первоочередных мер администрации города и руководству ФМБА на территории Северодвинска предложено развернуть 200 дополнительных инфекционных коек для госпитализации больных, а также организовать лабораторию на базе ФМБА, чтобы проводить исследования на COVID-19 более оперативно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЦыбульскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Архангельская областьСеверодвинскОбщество
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