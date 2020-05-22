В Москве соцработники получат выплаты за работу во время пандемии

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 18,5 тысячи социальных работников Более 18,5 тысячи социальных работников Москвы , помогающих гражданам во время режима повышенной готовности, получат дополнительные выплаты, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Свыше 18,5 тысячи работников социальных учреждений Москвы, включая 7 тысяч социальных работников, будут получать городские и федеральные доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях режима повышенной готовности", - говорится в сообщении. Постановления правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин

Согласно сообщению, федеральные доплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, установленные по решению президента Российской Федерации Владимира Путина , составят врачам – 40 000 рублей, в случае выявления в стационарной организации новой коронавирусной инфекции – 60 000 рублей, среднему медицинскому персоналу – 25 000 рублей, в случае выявления в стационаре новой коронавирусной инфекции – 35 000 рублей.

"Социальным работникам и иным работникам организаций социального обслуживания, осуществляющим функции социальных работников по оказанию на дому социальной и иной адресной помощи, стимулирующую выплату в размере 25 000 рублей в месяц", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэра в пятницу.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что выплаты получит и младший медицинский персонал – 15 000 рублей, в случае выявления в стационаре коронавируса – 20 000 рублей, а также технический персонал, и занятый на иных должностях – 10 000 рублей.

Добавляется, что утверждены городские доплаты социальным работникам, специалистам (помощникам) по уходу, сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания (пансионатов для ветеранов труда, психоневрологических интернатов, центров содействия семейному воспитанию).

Согласно постановлению на сайте правительства, доплаты для работников стационарных учреждений установлены, начиная с 15 апреля 2020 года, а для работников, занятых оказанием помощи на дому – с 26 марта.