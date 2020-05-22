Назван простой способ дезинфекции маски

Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress , ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Лучше всего использовать для этого стиральную машину, отмечают эксперты. Затем изделие нужно тщательно высушить, в идеале — при помощи пара.

В публикации отмечается, что маски типа N95 покупать не стоит: ими пользуются врачи, и массовое приобретение таких средств защиты может привести к дефициту на рынке.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на прошлой неделе сообщил, что производство масок в России вырастет в июне с девяти до 11 миллионов штук в сутки. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, ежедневно россияне покупают около четырех миллионов масок.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, свыше 326 тысяч умерли. В России выявили 326,4 тысячи случаев заболевания COVID-19, боле трех тысяч человек умерли, почти сто тысяч выздоровели.