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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T20:17
https://ria.ru/20200522/1571863542.html
Назван простой способ дезинфекции маски
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571690915_0:0:3004:1691_1036x0_80_0_0_7d53609be284847f6e4c97a373e14fa7.jpg
РИА Новости

Назван простой способ дезинфекции маски

19:52 22.05.2020 (обновлено: 20:17 22.05.2020)
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© РИА Новости / Макс ВетровДевушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе
Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе
© РИА Новости / Макс Ветров
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Лучше всего использовать для этого стиральную машину, отмечают эксперты. Затем изделие нужно тщательно высушить, в идеале — при помощи пара.
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В публикации отмечается, что маски типа N95 покупать не стоит: ими пользуются врачи, и массовое приобретение таких средств защиты может привести к дефициту на рынке.
Глава Минпромторга Денис Мантуров на прошлой неделе сообщил, что производство масок в России вырастет в июне с девяти до 11 миллионов штук в сутки. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, ежедневно россияне покупают около четырех миллионов масок.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились около пяти миллионов человек, свыше 326 тысяч умерли. В России выявили 326,4 тысячи случаев заболевания COVID-19, боле трех тысяч человек умерли, почти сто тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Денис МантуровВиктор ЕвтуховСШАОбществоВ мире
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