Собянин призвал адаптировать больницы к работе в условиях эпидемии

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Борьба с распространением коронавируса в Борьба с распространением коронавируса в Москве в самом разгаре, система здравоохранения должна адаптироваться и полноценно работать в этих условиях, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу.

"Несмотря на позитивные тренды, которые есть в городе по борьбе с COVID, должен сказать, что у нас борьба, что называется, продолжается и в полном разгаре. У нас около 16 тысяч тяжелобольных находятся в ковидных клиниках", - рассказал Собянин на селекторном совещании с главными врачами городских больниц.

С другой стороны, по его словам, бесконечно откладывать оказание плановой медицинской помощи населению нельзя.

"Мы должны воспринимать ситуацию как необходимость или возможность адаптировать здравоохранение к работе в любых условиях, в том числе в условиях продолжающейся эпидемии. Научиться работать в этих условиях полноценно - это сложная задача", - подчеркнул мэр.

Он отметил необходимость поэтапного, постепенного увеличения объемов плановой медицинской помощи москвичам.

"Финансовых ограничений не будет, мы их снимаем. Ограничений по высокотехнологичной медицинской помощи тоже не будет: все объемы, которые запланированы, они готовы к финансированию. Единственное ограничение - это желание самих больных, потому что это все равно определенный риск", - обратился Собянин к главврачам.

Кроме того, по его словам, есть ограничения, которые устанавливают сами больницы: число пациентов в одной палате, предварительное исследование пациента перед госпитализацией, возможность перемещения больного в ковидную клинику и обсервацию.

"Но давайте двигаться и наращивать нормальную работу, плановую помощь. Все находятся в очень сложных условиях. Но я уверен, мы это преодолеем, выстроим нормальную работу здравоохранения и с каждым днем будем наращивать так необходимую для москвичей медицинскую помощь", - добавил мэр.