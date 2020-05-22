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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T19:34
https://ria.ru/20200522/1571862834.html
Собянин призвал адаптировать больницы к работе в условиях эпидемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:104:3097:1846_1036x0_80_0_0_2a5d625f7f28d08b4bf98525b7c1ece3.jpg
РИА Новости

Собянин призвал адаптировать больницы к работе в условиях эпидемии

19:34 22.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Борьба с распространением коронавируса в Москве в самом разгаре, система здравоохранения должна адаптироваться и полноценно работать в этих условиях, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу.
"Несмотря на позитивные тренды, которые есть в городе по борьбе с COVID, должен сказать, что у нас борьба, что называется, продолжается и в полном разгаре. У нас около 16 тысяч тяжелобольных находятся в ковидных клиниках", - рассказал Собянин на селекторном совещании с главными врачами городских больниц.
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С другой стороны, по его словам, бесконечно откладывать оказание плановой медицинской помощи населению нельзя.
"Мы должны воспринимать ситуацию как необходимость или возможность адаптировать здравоохранение к работе в любых условиях, в том числе в условиях продолжающейся эпидемии. Научиться работать в этих условиях полноценно - это сложная задача", - подчеркнул мэр.
Он отметил необходимость поэтапного, постепенного увеличения объемов плановой медицинской помощи москвичам.
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"Финансовых ограничений не будет, мы их снимаем. Ограничений по высокотехнологичной медицинской помощи тоже не будет: все объемы, которые запланированы, они готовы к финансированию. Единственное ограничение - это желание самих больных, потому что это все равно определенный риск", - обратился Собянин к главврачам.
Кроме того, по его словам, есть ограничения, которые устанавливают сами больницы: число пациентов в одной палате, предварительное исследование пациента перед госпитализацией, возможность перемещения больного в ковидную клинику и обсервацию.
"Но давайте двигаться и наращивать нормальную работу, плановую помощь. Все находятся в очень сложных условиях. Но я уверен, мы это преодолеем, выстроим нормальную работу здравоохранения и с каждым днем будем наращивать так необходимую для москвичей медицинскую помощь", - добавил мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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