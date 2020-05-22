В Петербурге восстановили испорченное граффити с Сергеем Бодровым

Первое граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова и подписью "В чем сила, брат?" было создано в 2014 году на трансформаторной подстанции в Центральном районе города. В 2018 году вандалы его испортили, сделав на нем надпись. Также один из жителей Петербурга жаловался районным властям на граффити и просил его закрасить. Тем не менее оно просуществовало до сентября 2019 года, затем авторы нарисовали на трансформаторной подстанции новый портрет Бодрова.