В Петербурге восстановили испорченное граффити с Сергеем Бодровым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Уличные художники в пятницу восстановили граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова на стене трансформаторной подстанции в Санкт-Петербурге, которое недавно испортили неизвестные вандалы, сообщил РИА Новости руководитель стрит-арт-проекта HoodGraff Артем Бурж.
"Да, восстановили", - сказал он, не уточнив подробностей.
Ранее региональные СМИ сообщали, что несколько дней назад вандалы сделали на граффити с изображением Бодрова надпись красной краской.
Первое граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова и подписью "В чем сила, брат?" было создано в 2014 году на трансформаторной подстанции в Центральном районе города. В 2018 году вандалы его испортили, сделав на нем надпись. Также один из жителей Петербурга жаловался районным властям на граффити и просил его закрасить. Тем не менее оно просуществовало до сентября 2019 года, затем авторы нарисовали на трансформаторной подстанции новый портрет Бодрова.
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