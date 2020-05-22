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Культура
2020-05-22T20:00
https://ria.ru/20200522/1571862384.html
В Петербурге восстановили испорченное граффити с Сергеем Бодровым
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РИА Новости

В Петербурге восстановили испорченное граффити с Сергеем Бодровым

19:25 22.05.2020 (обновлено: 20:00 22.05.2020)
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© Кинокомпания CTB (2000)Кадр из фильма "Брат-2"
Кадр из фильма Брат-2
© Кинокомпания CTB (2000)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Уличные художники в пятницу восстановили граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова на стене трансформаторной подстанции в Санкт-Петербурге, которое недавно испортили неизвестные вандалы, сообщил РИА Новости руководитель стрит-арт-проекта HoodGraff Артем Бурж.
"Да, восстановили", - сказал он, не уточнив подробностей.
Ранее региональные СМИ сообщали, что несколько дней назад вандалы сделали на граффити с изображением Бодрова надпись красной краской.
Первое граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова и подписью "В чем сила, брат?" было создано в 2014 году на трансформаторной подстанции в Центральном районе города. В 2018 году вандалы его испортили, сделав на нем надпись. Также один из жителей Петербурга жаловался районным властям на граффити и просил его закрасить. Тем не менее оно просуществовало до сентября 2019 года, затем авторы нарисовали на трансформаторной подстанции новый портрет Бодрова.
Кадр из фильма Брат
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КультураСергей Бодров (младший)Санкт-ПетербургОбщество
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