Британия обяжет приезжающих проводить двухнедельный карантин

ЛОНДОН, 22 мая – РИА Новости, Мария Табак. Все приезжающие в Все приезжающие в Великобританию с 8 июня должны будут проводить две недели на карантине, объявила на брифинге в пятницу глава МВД страны Прити Пател.

"Все приезжающие из-за границы должны будут проводить 14 дней на карантине… Новые правила вступят в силу 8 июня", - сказала Пател.

При пересечении британской границы приезжающие должны будут сообщить властям свои контактные данные. Для контроля за соблюдением карантина будут проводиться проверки. Штраф за нарушение режима самоизоляции составит тысячу фунтов стерлингов.

Пател пояснила, что данные меры принимаются для того, чтобы не допустить второй волны коронавируса

Не должны будут проходить карантин люди, прибывающие из Северной Ирландии, медики, приезжающие помогать коллегам в борьбе с COVID-19, те, кто работает в сфере перевозок, а также иностранные официальные лица.