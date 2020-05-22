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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T19:42
https://ria.ru/20200522/1571862287.html
Британия обяжет приезжающих проводить двухнедельный карантин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_376749dea8f692819e9b87697b3f32d4.jpg
РИА Новости

Британия обяжет приезжающих проводить двухнедельный карантин

19:21 22.05.2020 (обновлено: 19:42 22.05.2020)
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 22 мая – РИА Новости, Мария Табак. Все приезжающие в Великобританию с 8 июня должны будут проводить две недели на карантине, объявила на брифинге в пятницу глава МВД страны Прити Пател.
"Все приезжающие из-за границы должны будут проводить 14 дней на карантине… Новые правила вступят в силу 8 июня", - сказала Пател.
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При пересечении британской границы приезжающие должны будут сообщить властям свои контактные данные. Для контроля за соблюдением карантина будут проводиться проверки. Штраф за нарушение режима самоизоляции составит тысячу фунтов стерлингов.
Пател пояснила, что данные меры принимаются для того, чтобы не допустить второй волны коронавируса.
Не должны будут проходить карантин люди, прибывающие из Северной Ирландии, медики, приезжающие помогать коллегам в борьбе с COVID-19, те, кто работает в сфере перевозок, а также иностранные официальные лица.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
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