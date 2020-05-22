В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 2551

ДУШАНБЕ, 22 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число заболевших с выявленным коронавирусом в Таджикистане в пятницу достигло 2551 человек, за сутки в стране зарегистрирован 201 новый случай COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны.
"По состоянию на вечер пятницы в Таджикистане зарегистрирован 201 новый случай заболевания коронавирусом, число заболевших достигло 2551 человека, за сутки никто не скончался от этой болезни ", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-центра, сейчас в стране 3151 человек находится под наблюдением врачей, за последние сутки 1089 человек излечились от этой болезни. Правительство Таджикистана и министерство здравоохранения и соцзащиты населения в настоящее время принимают все необходимые меры по профилактике и лечению COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.