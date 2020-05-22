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2020-05-22T19:40
https://ria.ru/20200522/1571860956.html
Супруги из Москвы рассказали, как получили штрафы из-за выхода на балкон
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РИА Новости

Супруги из Москвы рассказали, как получили штрафы из-за выхода на балкон

18:47 22.05.2020 (обновлено: 19:40 22.05.2020)
11976
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПух на ветке тополя
Пух на ветке тополя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москвич Александр Валигурский рассказал телеканалу "360", что их с супругой оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение карантина. Мужчина считает, что оператор сотовой связи зафиксировал нарушение из-за выхода на балкон.
Валигурскому диагностировали вирусную пневмонию с подозрением на COVID-19. После этого он соблюдал карантин: мужчина утверждает, что за это время ни он, ни его жена ни разу не выходили из дома. Тем не менее семейной паре начали приходить штрафы.
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"Мне сказали: "Я не знаю, за что вас штрафуют, ждите постановления и обжалуйте. Возможно, вы не поставили себе программу "Социальный мониторинг", — заявил Валигурский, отметив, что не смог скачать приложение.
Он считает, что штрафы приходили за выход на балкон. По словам мужчины, окна его дома в поселке Рублево выходят с одной стороны на Москву, а с другой — на Подмосковье. Он отметил, что даты штрафов совпадают с теми, когда они с женой фотографировали закаты на балконе со стороны области.
"Я со своим телефоном выходил всего лишь пару раз. Думаю, что поэтому у меня намного меньше штрафов, чем у жены", — сказал он.
Его жена Светлана рассказала, что вытягивала руку с телефоном за стекло, чтобы сделать красивые фотографии.
Супруги решили обжаловать штрафы. Ранее начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что квитанции выписали за то, что они покидали дом. Если в результате проверки выяснится, что штрафы необоснованные, их отменят.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Главное - выписать штраф! Это же самая важная часть в заботе о здоровье граждан))))))))
22 мая, 20:35
ddamaskblade
1820019
Руку вытягивала, приложение не смогли скачать...самые умные, остальные так..пеньки
22 мая, 19:17
Александр Бородин
1320014
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