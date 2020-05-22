Супруги из Москвы рассказали, как получили штрафы из-за выхода на балкон

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москвич Александр Валигурский рассказал телеканалу " Москвич Александр Валигурский рассказал телеканалу " 360 ", что их с супругой оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение карантина. Мужчина считает, что оператор сотовой связи зафиксировал нарушение из-за выхода на балкон.

Валигурскому диагностировали вирусную пневмонию с подозрением на COVID-19 . После этого он соблюдал карантин: мужчина утверждает, что за это время ни он, ни его жена ни разу не выходили из дома. Тем не менее семейной паре начали приходить штрафы.

"Мне сказали: "Я не знаю, за что вас штрафуют, ждите постановления и обжалуйте. Возможно, вы не поставили себе программу "Социальный мониторинг", — заявил Валигурский, отметив, что не смог скачать приложение.

Он считает, что штрафы приходили за выход на балкон. По словам мужчины, окна его дома в поселке Рублево выходят с одной стороны на Москву , а с другой — на Подмосковье . Он отметил, что даты штрафов совпадают с теми, когда они с женой фотографировали закаты на балконе со стороны области.

"Я со своим телефоном выходил всего лишь пару раз. Думаю, что поэтому у меня намного меньше штрафов, чем у жены", — сказал он.

Его жена Светлана рассказала, что вытягивала руку с телефоном за стекло, чтобы сделать красивые фотографии.