Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.
По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.
В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.
В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.
Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.
Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.
"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.
"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.
"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.
Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.
"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.
Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.
"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.
"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.
Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.
Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.
Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.
Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.
"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.
"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.
По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.
В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.
Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.
"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.
"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.
"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.
"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.
Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.
Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.
"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.