Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Москве удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом , заявил мэр Сергей Собянин в пятницу на встрече с главврачами городских клинических больниц.

"По большому счету, 2/3 мощностей были развернуты для борьбы с COVID. Эти меры помогли спасти тысячи жизни москвичей, и десятки тысяч москвичей выздоровели благодаря вашим усилиям", - сказал он.

По словам мэра, ситуация с распространением коронавируса в Москве позволяет увеличить объемы плановой медицинской помощи, которая по ряду направлений уменьшилась.

"Динамические показатели загруженности ковидных коек, количество выписываемых больных людей, которых мы ежедневно выявляем как ковидных, динамика пневмонии - все это говорит о том, что мы стабилизировали ситуацию, и она каждый день улучшается", - отметил он.

Мэр подчеркнул, что эпидемия еще не прошла, остается риск возвращения к динамике роста.

"Снизились темпы, мы сгладили рост, научились бороться с ней, но она не прошла. И, конечно, у нас в мощном резерве будут оставаться и продолжать работать целый ряд клиник. Но тем не менее мы видим, что у нас есть возможность возвращаться к нормальной жизни и увеличению плановой помощи", - отметил Собянин.

Он призвал главврачей выработать четкие критерии работы в этих условиях, обеспечить безопасность как пациентов, так и медиков.

На совещании отмечалось, что наряду с помощью больным с COVID-19 городские стационары смогли сохранить, а в некоторых случаях и увеличить объемы медицинской помощи по другим видам заболеваний. В частности, объем плановой онкологической помощи увеличился на 27% по сравнению с 2019 годом, объем высокотехнологичной онкологической вырос на 30%.