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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:43
https://ria.ru/20200522/1571860365.html
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571084889_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_36b2f156985696e2d6eb7bbc4c4d554d.jpg
РИА Новости

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

18:38 22.05.2020 (обновлено: 18:43 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Москве удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом, заявил мэр Сергей Собянин в пятницу на встрече с главврачами городских клинических больниц.
"По большому счету, 2/3 мощностей были развернуты для борьбы с COVID. Эти меры помогли спасти тысячи жизни москвичей, и десятки тысяч москвичей выздоровели благодаря вашим усилиям", - сказал он.
По словам мэра, ситуация с распространением коронавируса в Москве позволяет увеличить объемы плановой медицинской помощи, которая по ряду направлений уменьшилась.
"Динамические показатели загруженности ковидных коек, количество выписываемых больных людей, которых мы ежедневно выявляем как ковидных, динамика пневмонии - все это говорит о том, что мы стабилизировали ситуацию, и она каждый день улучшается", - отметил он.
Мэр подчеркнул, что эпидемия еще не прошла, остается риск возвращения к динамике роста.
"Тут главное — выдержать": эффект от самоизоляции в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.

Прохожий у храма Ильи Пророка в Черкизове в Москве во время режима самоизоляции жителей
1 из 12

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.

Девушка в защитной маске на одной из улиц района Жулебино в Москве
2 из 12

В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.

Молодые люди в защитных масках на Комсомольской площади в Москве
3 из 12

Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.

Пассажиры в защитных масках в салоне трамвая во время режима самоизоляции жителей
4 из 12

"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Вид на Живописный мост в Москве
5 из 12

"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.

Курьер по доставке еды сервиса Яндекс.Еда на улице в Москве
6 из 12

Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Подросток в защитной маске на спортивной площадке в одном из московских дворов во время режима самоизоляции жителей
7 из 12

"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.

Люди гуляют в парке в районе Жулебино в Москве
8 из 12

Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.

Сотрудники полиции в Александровском саду
9 из 12

"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.

Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
10 из 12

Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.

Редкие прохожие на Большой Черкизовской улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
11 из 12

Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.

Женщина под зонтом на улице Москвы
12 из 12

"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 12

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 12

В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 12

"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
6 из 12

Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 12

Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
12 из 12

"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Снизились темпы, мы сгладили рост, научились бороться с ней, но она не прошла. И, конечно, у нас в мощном резерве будут оставаться и продолжать работать целый ряд клиник. Но тем не менее мы видим, что у нас есть возможность возвращаться к нормальной жизни и увеличению плановой помощи", - отметил Собянин.
Он призвал главврачей выработать четкие критерии работы в этих условиях, обеспечить безопасность как пациентов, так и медиков.
На совещании отмечалось, что наряду с помощью больным с COVID-19 городские стационары смогли сохранить, а в некоторых случаях и увеличить объемы медицинской помощи по другим видам заболеваний. В частности, объем плановой онкологической помощи увеличился на 27% по сравнению с 2019 годом, объем высокотехнологичной онкологической вырос на 30%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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