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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:23
https://ria.ru/20200520/1571720921.html
"Тут главное — выдержать": эффект от самоизоляции в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571719734_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_54c57ee41b91f0e235e70988d1e15b82.jpg
РИА Новости

"Тут главное — выдержать": эффект от самоизоляции в Москве

13:38 20.05.2020 (обновлено: 14:23 20.05.2020)
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В Москве наметилось постепенное снижение числа новых выявленных случаев коронавируса, однако прогресс пока недостаточен для того, чтобы снимать ограничения. Город, живущий в режиме самоизоляции, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.

Прохожий у храма Ильи Пророка в Черкизове в Москве во время режима самоизоляции жителей
1 из 12

По данным на 20 мая, количество выздоровевших от COVID-19 в Москве за сутки превысило число новых случаев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.

Девушка в защитной маске на одной из улиц района Жулебино в Москве
2 из 12

В столице впервые с 29 апреля выявили меньше трех тысяч заболевших (2699), а выписали из больниц 5440 человек.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.

Молодые люди в защитных масках на Комсомольской площади в Москве
3 из 12

Сыграла роль проделанная работа и самоизоляция горожан, считает ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.

Пассажиры в защитных масках в салоне трамвая во время режима самоизоляции жителей
4 из 12

"Удалось избежать пика, заболеваемость у нас была все время на пологих цифрах. Это очень хорошо сказалось. При благоприятном исходе все и дальше будет идти на спад", — обнадеживает специалист.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Вид на Живописный мост в Москве
5 из 12

"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны", — отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.

Курьер по доставке еды сервиса Яндекс.Еда на улице в Москве
6 из 12

Однако спад — это отнюдь не победа над инфекцией, отмечают вирусологи и предостерегают от поспешных решений.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Подросток в защитной маске на спортивной площадке в одном из московских дворов во время режима самоизоляции жителей
7 из 12

"Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", — пояснил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.

Люди гуляют в парке в районе Жулебино в Москве
8 из 12

Ситуация с коронавирусом в Москве не так проста и еще далека от идеальной, подтверждает мэр Москвы Сергей Собянин. "Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно", — говорит он.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.

Сотрудники полиции в Александровском саду
9 из 12

"Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми", — призывает столичный градоначальник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.

Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
10 из 12

Медики советуют прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.

Редкие прохожие на Большой Черкизовской улице в Москве во время режима самоизоляции жителей
11 из 12

Главным риском эксперты называют отказ от соблюдения самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.

Женщина под зонтом на улице Москвы
12 из 12

"Тут главное — выдержать. Чем меньше будет госпитализированных, тем лучше", — подчеркивает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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27021035
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