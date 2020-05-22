Кравцов надеется, что 1 сентября в школах пройдет в традиционном формате

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов надеется, что 1 сентября в российских школах пройдет в традиционном формате, очно.
"Конечно. Первое сентября для нас праздник, для всех праздник... Поэтому мы надеемся и делаем все для того, чтобы нашли школьники встретили праздник за своими партами, в школе, очно", - заявил Кравцов в интервью каналу "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли надежда, что школьные линейки на 1 сентября в этом году пройдут в традиционной форме.
Министр выразил надежду, что учителя также обрадуются, когда придут в школу и увидят своих учеников.