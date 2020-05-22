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Кравцов надеется, что 1 сентября в школах пройдет в традиционном формате
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РИА Новости

Кравцов надеется, что 1 сентября в школах пройдет в традиционном формате

18:33 22.05.2020 (обновлено: 18:36 22.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов надеется, что 1 сентября в российских школах пройдет в традиционном формате, очно.
"Конечно. Первое сентября для нас праздник, для всех праздник... Поэтому мы надеемся и делаем все для того, чтобы нашли школьники встретили праздник за своими партами, в школе, очно", - заявил Кравцов в интервью каналу "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли надежда, что школьные линейки на 1 сентября в этом году пройдут в традиционной форме.
Министр выразил надежду, что учителя также обрадуются, когда придут в школу и увидят своих учеников.
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21 мая, 14:48Распространение нового коронавируса
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