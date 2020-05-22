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Кравцов прокомментировал перенос сроков ЕГЭ
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РИА Новости

Кравцов прокомментировал перенос сроков ЕГЭ

18:23 22.05.2020 (обновлено: 18:29 22.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лишний месяц, появившийся из-за переноса сроков проведения ЕГЭ, пригодится школьникам для подготовки к экзаменам, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Я уверен, что вот этот месяц дополнительный позволит многим выпускникам более углубленно подготовиться к сдаче того или иного предмета", - рассказал Кравцов в эфире "России 24".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым провести Единый государственный экзамен по всей стране, он начнется 29 июня. Выпускники школ, которые не смогут сдать ЕГЭ в июне по веским причинам, получат возможность сдать экзамены в августе.
Регистрация ученика перед началом единого государственного экзамена
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