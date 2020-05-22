Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама

По словам Дадаева, со второй половины дня 23 мая также будут введены ограничения торговли, возобновят работу рынки с 25 мая.

Глава города подчеркнул, что совместными усилиями новая коронавирусная инфекция будет побеждена, "и от каждого сегодня зависит, как скоро это произойдет".