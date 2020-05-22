Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:21
https://ria.ru/20200522/1571859035.html
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
https://cdn25.img.ria.ru/images/152751/28/1527512884_0:66:1500:910_1036x0_80_0_0_9c36c544eda6bd458d76d0c2cac75d15.jpg
РИА Новости

Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама

18:19 22.05.2020 (обновлено: 18:21 22.05.2020)
3367
© РИА Новости / Сергей РасуловВид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Расулов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
"Исходя из складывающейся ситуации и следуя предложению главного санитарного врача республики, Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор! Поэтому прошу вас воздержаться от поездок в ближайшие дни", - написал он в Instagram.
По словам Дадаева, со второй половины дня 23 мая также будут введены ограничения торговли, возобновят работу рынки с 25 мая.
Глава города подчеркнул, что совместными усилиями новая коронавирусная инфекция будет побеждена, "и от каждого сегодня зависит, как скоро это произойдет".
Врач в госпитале
Вчера, 09:23Распространение нового коронавируса
Военные медики прибыли в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин 18 мая провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. На нем муфтий республики Ахмад Абдулаев охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как крайне сложную. По его словам, больницы переполнены, погибли более 700 человек, в том числе 50 медработников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
601124
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыУраза-байрамРеспублика ДагестанВладимир ПутинМахачкалаОбщество
Рекомендуем
Станислав и Илья Костевы в зале суда
ВС Белоруссии подтвердил смертный приговор братьям, убившим учительницу
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
В "Ахмате" рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова предрекла рост смертности от коронавируса в мае
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Пух на ветке тополя
Супруги из Москвы рассказали, как получили штрафы из-за выхода на балкон
Балкон
Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон
Видео спецоперации по нейтрализации боевиков в Дагестане
В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова
Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе
Назван простой способ дезинфекции маски
Подозреваемый в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка Денис Воронцов
СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
Лента новостейМолния