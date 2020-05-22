Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
"Исходя из складывающейся ситуации и следуя предложению главного санитарного врача республики, Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор! Поэтому прошу вас воздержаться от поездок в ближайшие дни", - написал он в Instagram.
По словам Дадаева, со второй половины дня 23 мая также будут введены ограничения торговли, возобновят работу рынки с 25 мая.
Глава города подчеркнул, что совместными усилиями новая коронавирусная инфекция будет побеждена, "и от каждого сегодня зависит, как скоро это произойдет".
Президент России Владимир Путин 18 мая провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. На нем муфтий республики Ахмад Абдулаев охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как крайне сложную. По его словам, больницы переполнены, погибли более 700 человек, в том числе 50 медработников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.