Роспотребнадзор назвал сроки окончания испытаний вакцины от COVID-19

"Вакцина - это не лекарственный препарат, который создали... Безопасность формируется в длительных испытаниях на разных видах животных из клеточных линий, а потом только проводят испытания на добровольцах. Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц - 45 дней. У нас в нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или не верной", - сказал Горелов.