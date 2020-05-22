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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:47
https://ria.ru/20200522/1571858298.html
Роспотребнадзор назвал сроки окончания испытаний вакцины от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746151_0:51:3127:1810_1036x0_80_0_0_6d807365ac55f134377217f85cd2de3c.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор назвал сроки окончания испытаний вакцины от COVID-19

18:07 22.05.2020 (обновлено: 18:47 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Первые результаты исследования вакцины от COVID-19 на людях появятся в РФ в начале июля, сообщил замдиректора НИИ Роспотребнадзора Александр Горелов.
В ходе пресс-конференции Горелов рассказал, что в РФ ученые уже начали испытывать на себе разработки вакцины против коронавируса.
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"Вакцина - это не лекарственный препарат, который создали... Безопасность формируется в длительных испытаниях на разных видах животных из клеточных линий, а потом только проводят испытания на добровольцах. Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц - 45 дней. У нас в нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или не верной", - сказал Горелов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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