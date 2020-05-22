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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-22T17:50
https://ria.ru/20200522/1571857267.html
Власти Ленобласти полностью перечислили доплаты медикам
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РИА Новости

Власти Ленобласти полностью перечислили доплаты медикам

17:50 22.05.2020
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Власти Ленинградской области полностью перечислили полагающиеся выплаты медицинским работникам региона, которые продолжают выполнять свой профессиональный долг в условиях пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, накануне медицинский персонал государственных больниц Ленинградской области получил оставшиеся доплаты за работу с пациентами с COVID-19 за апрель. В общей сложности было выплачено 245 миллионов рублей 3 884 работникам.
"Мы приняли очень простое решение: при каждой больнице создали специальные согласительные комиссии из состава отдела кадров, бухгалтерии, представителей трудового коллектива и руководства больницы. И комиссия определяет, действительно ли имел человек риски. Платится за риск, за опасность, за возможность заболеть. И те, кто действительно рискует и много работает, те должны получать деньги. И они должны получать больше, чем те, кто не рискует", - пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе заседания регионального оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
19 мая, 17:35Ленинградская область
Власти Ленобласти предложили подработку пострадавшим от пандемии
По информации комитета по здравоохранению, максимальная сумма по всем видам выплат у врача "ковидного" стационара в Ленинградской области составила 245 тысяч рублей – деньги были начислены дополнительно к зарплате медика.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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