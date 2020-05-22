Власти Ленобласти полностью перечислили доплаты медикам

По его словам, накануне медицинский персонал государственных больниц Ленинградской области получил оставшиеся доплаты за работу с пациентами с COVID-19 за апрель. В общей сложности было выплачено 245 миллионов рублей 3 884 работникам.

"Мы приняли очень простое решение: при каждой больнице создали специальные согласительные комиссии из состава отдела кадров, бухгалтерии, представителей трудового коллектива и руководства больницы. И комиссия определяет, действительно ли имел человек риски. Платится за риск, за опасность, за возможность заболеть. И те, кто действительно рискует и много работает, те должны получать деньги. И они должны получать больше, чем те, кто не рискует", - пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе заседания регионального оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции.