Власти: школы в Ленобласти готовы к проведению ЕГЭ в условиях пандемии

"В каждой аудитории будет находиться не более десяти человек, за партами будут сидеть по одному выпускнику. Расстояние между сдающими ЕГЭ должно быть не менее полутора метров. Также будет составлен графика прихода в пункт проведения экзамена. Это делается для того, чтобы избежать скопления большого количества людей на входе в аудиторию", - отметил собеседник агентства.