Власти: школы в Ленобласти готовы к проведению ЕГЭ в условиях пандемии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Образовательная система Ленинградской области готова к проведению ЕГЭ по новым требованиям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, региональный комитет общего и профессионального образования региона принял решение увеличить количество аудиторий в 42 пунктах проведения ЕГЭ - к 536 действующим аудиториям откроют дополнительные 85.
"В каждой аудитории будет находиться не более десяти человек, за партами будут сидеть по одному выпускнику. Расстояние между сдающими ЕГЭ должно быть не менее полутора метров. Также будет составлен графика прихода в пункт проведения экзамена. Это делается для того, чтобы избежать скопления большого количества людей на входе в аудиторию", - отметил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что аудитории будут оборудованы дезинфицирующими и антисептическими средствами, а также аппаратами для обеззараживания воздуха и проведения термометрии. Все участники экзамена должны будут использовать средства индивидуальной защиты.
"Нам придется установить в этих дополнительных аудиториях видеонаблюдение, сканирующее оборудование и принтеры, потому что распечатка экзаменационных материалов и сканирование проходят непосредственно в аудиториях. Средства на приобретение дополнительного оборудования у нас есть, сейчас идут закупки. Также достигнута договоренность с Ростелекомом по установке современных камер наблюдения для онлайн-режима трансляции ЕГЭ", — добавил председатель комитета Сергей Тарасов.
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Он добавил, что комитет проводит обучение дополнительно привлеченных сотрудников, которые будут работать организаторами экзаменов.
"Мы эту работу начали, обучение в самом разгаре, поэтому к тем датам, которые определены сегодня президентом, эту работу мы проведем — и по оснащению, и по обучению, и по организации всего процесса", — сообщил Тарасов.