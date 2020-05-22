Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-22T17:48
https://ria.ru/20200522/1571857182.html
Власти: школы в Ленобласти готовы к проведению ЕГЭ в условиях пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571375520_0:74:3072:1802_1036x0_80_0_0_0f1006a5b51d2949c619d61d5145eaa4.jpg
РИА Новости

Власти: школы в Ленобласти готовы к проведению ЕГЭ в условиях пандемии

17:48 22.05.2020
141
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип ЕГЭ
Логотип ЕГЭ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Образовательная система Ленинградской области готова к проведению ЕГЭ по новым требованиям,  сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, региональный комитет общего и профессионального образования региона принял решение увеличить количество аудиторий в 42 пунктах проведения ЕГЭ -  к 536 действующим аудиториям откроют дополнительные 85.
"В каждой аудитории будет находиться не более десяти человек, за партами будут сидеть по одному выпускнику. Расстояние между сдающими ЕГЭ должно быть не менее полутора метров. Также будет составлен графика прихода в пункт проведения экзамена. Это делается для того, чтобы избежать скопления большого количества людей на входе в аудиторию", - отметил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что аудитории будут оборудованы дезинфицирующими и антисептическими средствами, а также аппаратами для обеззараживания воздуха и проведения термометрии. Все участники экзамена должны будут использовать средства индивидуальной защиты.
"Нам придется установить в этих дополнительных аудиториях видеонаблюдение, сканирующее оборудование и принтеры, потому что распечатка экзаменационных материалов и сканирование проходят непосредственно в аудиториях. Средства на приобретение дополнительного оборудования у нас есть, сейчас идут закупки. Также достигнута договоренность с Ростелекомом по установке современных камер наблюдения для онлайн-режима трансляции ЕГЭ", — добавил председатель комитета Сергей Тарасов.
Регистрация ученика перед началом единого государственного экзамена
Вчера, 00:53
Раскрыты особенности проведения ЕГЭ в 2020 году
Он добавил, что комитет проводит обучение дополнительно привлеченных сотрудников, которые будут работать организаторами экзаменов.
"Мы эту работу начали, обучение в самом разгаре, поэтому к тем датам, которые определены сегодня президентом, эту работу мы проведем — и по оснащению, и по обучению, и по организации всего процесса", — сообщил Тарасов.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьЛенинградская областьОбщество
Рекомендуем
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова предрекла рост смертности от коронавируса в мае
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Источник прокомментировал заявления Лукашенко по испытанию ракет
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Спасение младенца в Пакистане
На месте крушения Airbus в Пакистане нашли живого младенца
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса
Абрикосы
Врач рассказала, чем опасны абрикосы
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Россия — страна возможностей
Прокачать себя и карьеру: как помогает "Россия — страна возможностей"
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
Мужчина едет на электросамокате по Манежной площади в Москве
Ракова рассказала об открытии сферы услуг в Москве
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
В "Ахмате" рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
При крушении самолета в Пакистане выжили два человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
Лента новостейМолния