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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T18:06
https://ria.ru/20200522/1571857032.html
Россия и Турция планируют совместную работу над вакциной от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571736970_0:264:2838:1860_1036x0_80_0_0_9f2f53912a3d0845239ba9b01bd18f2f.jpg
РИА Новости

Россия и Турция планируют совместную работу над вакциной от COVID-19

17:48 22.05.2020 (обновлено: 18:06 22.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия и Турция готовы к совместной работе по созданию вакцины от новой коронавирусной инфекции, ученые двух стран обменяются знаниями по этой теме, сообщается на сайте Роспотребнадзора в пятницу.
Состоялась встреча в режиме видеоконференции руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с заместителем министра здравоохранения Турции Эмине Алп Меше по вопросу борьбы с инфекционными заболеваниями и, в частности, с COVID-19, включая разработку вакцины и диагностических препаратов.
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"Турецкой стороной выражена готовность к совместной работе по разработке вакцин от COVID-19. В связи с этим достигнута договоренность о проведении консультаций между российскими и турецкими учеными и экспертами для обмена знаниями по данной теме", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, российский опыт в этой области, а также разработка ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора прототипов вакцин от COVID-19, 6 из которых включены в перечень кандидатных вакцин Всемирной организации здравоохранения, вызвали интерес у партнеров.
Кроме того, на переговорах обсуждалась текущая эпидемическая ситуация в России и Турции, ход работ по созданию вакцин от новой коронавирусной инфекции, проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, а также осуществляемые в странах меры по снятию введенных временных ограничений.
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"Стороны отметили, что в России и Турции широко проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, что позволяет не допустить развитие ситуации по негативному сценарию. В обеих странах наблюдается тенденция снижения темпов прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТурцияВ мире
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