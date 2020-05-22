Россия и Турция планируют совместную работу над вакциной от COVID-19

Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия и Турция готовы к совместной работе по созданию вакцины от новой коронавирусной инфекции , ученые двух стран обменяются знаниями по этой теме, сообщается на сайте Роспотребнадзора в пятницу.

Состоялась встреча в режиме видеоконференции руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с заместителем министра здравоохранения Турции Эмине Алп Меше по вопросу борьбы с инфекционными заболеваниями и, в частности, с COVID-19, включая разработку вакцины и диагностических препаратов.

"Турецкой стороной выражена готовность к совместной работе по разработке вакцин от COVID-19. В связи с этим достигнута договоренность о проведении консультаций между российскими и турецкими учеными и экспертами для обмена знаниями по данной теме", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, российский опыт в этой области, а также разработка ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора прототипов вакцин от COVID-19, 6 из которых включены в перечень кандидатных вакцин Всемирной организации здравоохранения, вызвали интерес у партнеров.

Кроме того, на переговорах обсуждалась текущая эпидемическая ситуация в России и Турции, ход работ по созданию вакцин от новой коронавирусной инфекции, проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, а также осуществляемые в странах меры по снятию введенных временных ограничений.

"Стороны отметили, что в России и Турции широко проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, что позволяет не допустить развитие ситуации по негативному сценарию. В обеих странах наблюдается тенденция снижения темпов прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - добавляется в сообщении.