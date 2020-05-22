В Пензенской области рассказали о новых пациентах с COVID-19

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Годовалый ребенок есть среди 110 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заразившихся COVID-19 в регионе выросло до 1510, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 22 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 1510. Новых выявленных - 110. Один годовалый ребенок. Пациенты - от 20 до 86 лет", - написала Черемушкина в пятницу в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 32 новых случая COVID-19 выявили в Пензе, 14 - в ЗАТО город Заречный, по девять - в Бессоновском и Кузнецком, семь - в Пензенском, пять - в Лунинском, четыре - в Земетчинском, по три - в Белинском, Городищенском и Спасском, по два - в Шемышейском, Сосновоборском, Нижнеломовском, Башмаковском, Каменском и Наровчатском, по одному - еще в восьми районах области. Также одним из заболевших стал житель Саратовской области.
К 21 мая в области скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1076.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф