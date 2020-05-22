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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:37
https://ria.ru/20200522/1571856600.html
В Пензенской области рассказали о новых пациентах с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых пациентах с COVID-19

17:37 22.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Годовалый ребенок есть среди 110 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заразившихся COVID-19 в регионе выросло до 1510, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 22 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 1510. Новых выявленных - 110. Один годовалый ребенок. Пациенты - от 20 до 86 лет", - написала Черемушкина в пятницу в своем Telegram-канале.
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
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Она отметила, что 32 новых случая COVID-19 выявили в Пензе, 14 - в ЗАТО город Заречный, по девять - в Бессоновском и Кузнецком, семь - в Пензенском, пять - в Лунинском, четыре - в Земетчинском, по три - в Белинском, Городищенском и Спасском, по два - в Шемышейском, Сосновоборском, Нижнеломовском, Башмаковском, Каменском и Наровчатском, по одному - еще в восьми районах области. Также одним из заболевших стал житель Саратовской области.
К 21 мая в области скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1076.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПензаПензенская областьКазахстанОбщество
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