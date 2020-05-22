В Пскове на вокзале нашли сбежавшего из больницы пациента с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Полиция нашла на вокзале в Пскове сбежавшего из стационара бездомного пациента с коронавирусом, его изолировали и вернут в лечебный центр принудительно по решению суда, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
"Из больницы вчера убежал пациент (с коронавирусной инфекцией – ред.), предположительно, без определенного мечта жительства. Полиция… оперативно установила его местонахождение на вокзале, сейчас он изолирован, ждем решения суда", - рассказал Ведерников в пятницу на заседании регионального оперштаба, которое транслировалось Псковским агентством информации.
По его оценке, в связи с эпидемией COVID-19 "периодически возникают ситуации, требующие оперативного судебного решения". Как уточнил Ведерников, это связано с отказами от госпитализации жителей Псковской области, у которых подтвержден или подозревается коронавирус. Также эта категория граждан не всегда соглашается на госпитализацию своих родственников из числа контактных лиц.
Для оперативного принятия судебных решений о принудительной госпитализации руководитель региона предложил судам ввести дежурства.
"Я предлагаю… (дать) рекомендации судам установить дежурства в период (распространения) коронавирусной инфекции с тем, чтобы в случае необходимости такое судебное решение принималось в течение нескольких часов", - отметил Ведерников.
По данным регионального оперштаба, на пятницу в Псковской области подтвержден 541 случай коронавирусной инфекции против 513 на четверг. Выздоровели 185 человек, 10 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.