В Пскове на вокзале нашли сбежавшего из больницы пациента с COVID-19

Врачи в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Полиция нашла на вокзале в Полиция нашла на вокзале в Пскове сбежавшего из стационара бездомного пациента с коронавирусом , его изолировали и вернут в лечебный центр принудительно по решению суда, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

"Из больницы вчера убежал пациент (с коронавирусной инфекцией – ред.), предположительно, без определенного мечта жительства. Полиция… оперативно установила его местонахождение на вокзале, сейчас он изолирован, ждем решения суда", - рассказал Ведерников в пятницу на заседании регионального оперштаба, которое транслировалось Псковским агентством информации.

По его оценке, в связи с эпидемией COVID-19 "периодически возникают ситуации, требующие оперативного судебного решения". Как уточнил Ведерников, это связано с отказами от госпитализации жителей Псковской области , у которых подтвержден или подозревается коронавирус. Также эта категория граждан не всегда соглашается на госпитализацию своих родственников из числа контактных лиц.

Для оперативного принятия судебных решений о принудительной госпитализации руководитель региона предложил судам ввести дежурства.

"Я предлагаю… (дать) рекомендации судам установить дежурства в период (распространения) коронавирусной инфекции с тем, чтобы в случае необходимости такое судебное решение принималось в течение нескольких часов", - отметил Ведерников.

По данным регионального оперштаба, на пятницу в Псковской области подтвержден 541 случай коронавирусной инфекции против 513 на четверг. Выздоровели 185 человек, 10 скончались.