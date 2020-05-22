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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:24
https://ria.ru/20200522/1571855813.html
Жительница Приамурья, распространившая фейк о COVID-19, пойдет под суд
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277238_0:163:3072:1891_1036x0_80_0_0_f63f53408d3668c3cfda51b9d2ae4c7a.jpg
РИА Новости

Жительница Приамурья, распространившая фейк о COVID-19, пойдет под суд

17:24 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Жительница Белогорска, обвиняемая в распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции, предстанет перед судом, сообщает Следственный комитет РФ в пятницу.
Уголовное дело ранее возбудили в отношении жительницы Белогорска Амурской области по статье "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств". Полиция и сотрудники УФСБ установили ее личность за сутки.
Здание Следственного комитета РФ
21 мая, 10:42
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"В настоящее время следствием собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что женщина 21 апреля распространила аудиозапись, озвучив недостоверные сведения о количестве граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, о состоянии их здоровья, а также о проведенных мероприятиях по массовому отбору положительных проб на наличие инфекции у работников медицинских учреждений Белогорска и планируемых карантинных мероприятиях в Амурской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАмурская областьБелогорскПроисшествия
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