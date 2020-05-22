Жительница Приамурья, распространившая фейк о COVID-19, пойдет под суд

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Жительница Белогорска, обвиняемая в распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции, предстанет перед судом, сообщает Следственный комитет РФ в пятницу.
Уголовное дело ранее возбудили в отношении жительницы Белогорска Амурской области по статье "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств". Полиция и сотрудники УФСБ установили ее личность за сутки.
"В настоящее время следствием собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что женщина 21 апреля распространила аудиозапись, озвучив недостоверные сведения о количестве граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, о состоянии их здоровья, а также о проведенных мероприятиях по массовому отбору положительных проб на наличие инфекции у работников медицинских учреждений Белогорска и планируемых карантинных мероприятиях в Амурской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.