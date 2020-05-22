Жительница Приамурья, распространившая фейк о COVID-19, пойдет под суд

"В настоящее время следствием собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Полиция уточняет, что женщина 21 апреля распространила аудиозапись, озвучив недостоверные сведения о количестве граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, о состоянии их здоровья, а также о проведенных мероприятиях по массовому отбору положительных проб на наличие инфекции у работников медицинских учреждений Белогорска и планируемых карантинных мероприятиях в Амурской области.